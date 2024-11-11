大手客1395萬購3伙PARK SEASONS一房戶

綜合市場資訊，本月首10日整體新盤成交累錄約385宗，當中過去兩日周末錄約60宗，較對上一個周末錄約85宗（11月2日及3日），按周跌三成。

事實上，發展商繼續促銷旗下新盤餘貨，會德豐與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城PARK SEASONS，昨日展開新一輪銷售涉158伙，包括78伙全新加推單位，單日售約10伙，包括7伙1房、3伙兩房戶，包括一組大手客斥資逾1395萬元連購3伙1房戶；發展商聲稱，買家以將軍澳、九龍東年輕分支家庭客為主。

DOUBLE COAST沽兩伙 吸金1106萬

會德豐同系的啟德跑道區合作發展項目DOUBLE COAST I，最新亦沽出兩伙1房戶，共涉資約1106萬元，包括第3座19樓L室，實用320方呎，以555.9萬元成交、實呎1.73萬元；項目本月初開售迄今累沽近30伙，吸金額逾2.28億元。

啟德海灣周末舉辦會所體驗日

另同區嘉華國際（0173）牽頭發展的啟德海灣，預料明年入伙之際，發展商過去周末舉行體驗日，讓準買家及參觀人士感受屋苑住客會所各項配套設施。

至於近日「推盤停不了」的新地（0016），旗下元朗現樓The YOHO Hub II第6座，今晚再推售12伙，項目最新連沽3伙，套現近3000萬元；成交價最高為第6座52樓F室，實用747方呎3房1套間隔，作價1242.74萬元、實呎1.66萬元。

中洲星凱‧堤岸1房戶售690萬

另已屆現樓的中洲置業火炭星凱‧堤岸，最新以689.6萬元售出第3座46樓F室，實用346方呎1房戶、實呎1.99萬元；中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，樓盤自2021年開售至今累積售出1247伙，佔全盤1335伙逾93%。