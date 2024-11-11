嘉里相關人士1.1億購帝滙豪庭兩伙

可留意是，Byron Bay Limited註冊地址為鰂魚涌嘉里中心31樓，據嘉里集團網頁資料該樓層為嘉里控股有限公司以及嘉里集團郭氏基金會（香港）有限公司之註冊地址。

太古城兩房795萬沽 10年料平手

鰂魚涌太古城過去兩日錄得兩宗成交，中原資深區域營業董事趙鴻運表示，屋苑泰山閣中層H室，實用596方呎兩房間隔，原業主以900萬元放售，累減105萬元或約12%後，以795萬元售出、實呎13,339元；原業主2014年以732萬元購入，持貨逾10年，帳面獲利63萬元或8.6%，扣除使費後料平手離場。

廣豐臺兩房680萬沽 31年升值兩倍

另中原高級資深區域營業經理沈興和表示，西營盤廣豐臺第2座高層B室，實用431方呎兩房間隔，房間可望海景，原業主叫價750萬元，減價70萬元或9%後，以680萬元沽出、實呎15,777元，新買家為同區換樓客；原業主早於1993年以228萬元購入，持貨31年，帳面獲利452萬元或兩倍。

美聯首席助理聯席董事蕭偉祥表示，九龍塘碧華花園第4座中層單位，實用1607方呎4房1套間隔，原業主以2250萬元放盤，議價後減20萬元或不足1%，以2230萬元連車位沽出、實呎13,877元；原業主於2013年以約2628萬元連車位購入單位，持貨逾11年，帳面蝕398萬元或15%，連稅項及其他使費有可能實蝕約558萬元或21%。

新界方面，中原分行經理霍栢雄表示，沙田九肚山麗坪路玖瓏山傲瓏閣第1座中層單位，實用958方呎3房1套房間隔，獲區內用家以1050萬元承接、實呎10,960元；原業主2014年以1287萬元一手購入，持貨約10年，帳面蝕約237萬元或18%，連使費料實蝕讓約309萬元或約24%。

玖瓏山3房業主持貨10年輸24%

另據中原統計，十大屋苑過去兩日錄8宗成交，按周增14%，零成交屋苑包括鰂魚涌康怡花園、藍田麗港城及將軍澳新都城；另美聯統計，十大屋苑過去兩日錄得9宗成交，按周增12.5%，錄得零成交屋苑有4個，包括康怡花園、麗港城、新都城，以及天水圍嘉湖山莊。