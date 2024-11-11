上月商舖租賃323宗 按月升近兩成

涉成交額3091萬 按月升三成

中原（工商舖）統計資料顯示，10月錄約323宗租務成交，按月升19%，惟按年則跌14宗或4.15%；上月成交金額錄約3091萬元，按月升約30%，按年跌約629萬元或17%。若以舖位成交面積計，10月涉租務成交樓面約46.8萬方呎，較9月錄34.4萬方呎，按月增逾12萬方呎或36%，按年則微跌逾4萬方呎或8%。

可留意的是，內地零售、飲食品牌繼續進軍香港，包括內地龍頭網購品牌淘寶，進駐尖沙嘴廣東道中港城商場2樓全層，舖位面積約4萬方呎，估計涉月租約50萬元，呎租約12.5元，估計作為體驗店。另銅鑼灣羅素街61號麗園大廈地下B5號舖，面積約1184方呎，新近亦獲內地無人機生產研發商大疆創新承租，估計涉月租約40萬元，呎租約338元，較舊租客首飾店月租約30萬元，上升約三成。

大鴻輝中環商廈放售 意向價11億

另第一太平戴維斯獲委任為獨家代理，出售由大鴻輝興業持有的中環皇后大道中122至126號尚至醫療大樓；物業總建築面積逾4.66萬方呎，以現狀連租約出售；第一太平戴維斯大中華首席執行官李偉文表示，物業意向價11億元、即意向呎價逾2.3萬元，現時每月總租金收入約368萬元，意味業主可獲約4厘租金回報，物業租客包括銀行及醫療機構。

物業鄰近恒生銀行總行、中環中心等指標商業大廈；物業地庫至3樓為商舖用途、每層建築面積約2960至3396方呎；5樓至19樓為辦公室用途，每層建築面積約2140至2543方呎。