大鴻輝放售灣仔舖 市值7億

上述商舖位於軒尼詩道及盧押道交界，屬灣仔酒吧段，人流暢旺，匯豐銀行承租該舖已逾20年，剛完成續租，月租183萬元。

第一太平戴維斯大中華首席執行官李偉文表示，物業估價約7億元，業主接受買家議價，若以物業市值計，租金回報約3.1厘。翻查資料，大鴻輝2008年以約3.95億元購入地下一籃子商舖，並在去年起拆售，上述商舖曾以意向價8億元、呎價逾6萬元放售，而毗鄰A2舖，則在去年3月以9100萬元易手，以商舖1718方呎計，呎價約5.3萬元。

星際城市400呎舖 1088萬沽 呎價2.7萬

另一方面，大鴻輝持有的旺角山東街星際城市一籃子商舖亦拆售，其中1樓104舖上月底以1088萬元易手，面積400方呎，呎價約2.72萬元。據悉，大鴻輝集團2012年以約9億元購入該商場。

鄧成波家族放售 市值2億尖沙嘴商廈

「舖王」鄧成波家族亦再放售物業，現委託仲量聯行作獨家代理出售尖沙嘴金巴利道80號全幢商廈，市值約2億元，較4年前、即2020年放售時市值逾3.88億元低48%。物業現為一幢14層高的商廈，面積約19,923方呎，以市值計，呎價約1萬元。

資料顯示，鄧成波於2018年以3.3億元購入，即現時市值較6年前購入價低39%。據悉，物業地下為約3500方呎商舖，現租予食肆；1至12樓為持牌旅館，提供45間客房，將以現狀及連現有租約出售。

另由香港電子支付平台銀傳（Yintran）聯合創辦人兼執行董事劉曉黎及相關人士，持有的觀塘鴻圖道47號Capella HTR全幢工廈，早前放售並已截標，中原（工商舖）表示，獲多名本地投資者表示興趣。資料顯示，項目早前入標指引價為3.48億元，以面積約10.9萬方呎計，呎價約3165元。