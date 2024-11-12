moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

嶺大內地生租叠茵庭3房 預付半年租金逾9萬

【明報專訊】傳統暑假租務旺季雖然已過，惟位於嶺南大學附近的屯門叠茵庭，剛錄內地生預繳半年租金承租個案。祥益地產高級分行經理古文彬表示，叠茵庭3座低層G室，實用面積499方呎，3房間隔，日前獲於嶺大升讀博士的內地生以月租1.52萬元承租，並一次過預繳半年租金共涉9.12萬元，實用呎租30.5元。資料顯示，原業主2021年10月623.8萬元買入，租金回報約3厘。

新界老牌大型屋苑大埔中心亦錄得租務成交。中原分行經理楊頌堯表示，大埔中心4座低層B室，屬實用面積313方呎2房間隔，業主叫價約1.3萬元，議價後減700元或逾5%，以1.23萬元租出，實用呎租逾39元，新租客為單身客；業主今年以324萬元購入，租金回報約4.6厘。

家庭客5.4萬租晉環3房戶

市區方面，啟德半新盤嘉峯匯1A座低層B室，實用面積443方呎兩房間隔、設開放式廚房，望內園景，最新以2.28萬元租出，實用呎租逾51元；業主2020年3月以約1020.8萬元一手購入單位，租金回報約2.7厘。

港島鐵路上蓋屋苑租盤亦持續獲承接。美聯助理區域經理楊家俊表示，港鐵黃竹坑站港島南岸晉環1B座極高層A室，實用面積919方呎，3房1套間隔，獲家庭租客垂青，即使單位有租客尚未遷出，卻仍以月租5.4萬元承接，實用呎租約59元。業主2021年5月以約3208.3萬元一手購入，租金回報約2厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款