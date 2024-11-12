嶺大內地生租叠茵庭3房 預付半年租金逾9萬

新界老牌大型屋苑大埔中心亦錄得租務成交。中原分行經理楊頌堯表示，大埔中心4座低層B室，屬實用面積313方呎2房間隔，業主叫價約1.3萬元，議價後減700元或逾5%，以1.23萬元租出，實用呎租逾39元，新租客為單身客；業主今年以324萬元購入，租金回報約4.6厘。

家庭客5.4萬租晉環3房戶

市區方面，啟德半新盤嘉峯匯1A座低層B室，實用面積443方呎兩房間隔、設開放式廚房，望內園景，最新以2.28萬元租出，實用呎租逾51元；業主2020年3月以約1020.8萬元一手購入單位，租金回報約2.7厘。

港島鐵路上蓋屋苑租盤亦持續獲承接。美聯助理區域經理楊家俊表示，港鐵黃竹坑站港島南岸晉環1B座極高層A室，實用面積919方呎，3房1套間隔，獲家庭租客垂青，即使單位有租客尚未遷出，卻仍以月租5.4萬元承接，實用呎租約59元。業主2021年5月以約3208.3萬元一手購入，租金回報約2厘。