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101 KINGS ROAD折實均呎2.08萬 貼區內二手價 首批51伙1房488萬入場

【明報專訊】上周本港銀行再度減息，有發展商急不及待推盤，其中宏安地產（1243）等發展的炮台山101 KINGS ROAD，昨日公布首張價單涉51伙，折實均呎2.08萬元，與同區二手成交呎價相若。1房262呎折實488萬入場，是首批唯一一伙折實低於500萬的單位。發展商形容為「息息相關價」，項目將於周六起正式收票，預計最快下周開售。

明報記者 林尚民

預計2026年1月落成、樓花期約15個月的101 KINGS ROAD，首張51伙價單，包括18個一房及33個兩房單位，以定價計，售價697.1萬至1437.1萬元，實呎26,607至33,113元，平均實呎29,714元扣除最高樓價30%折扣（建期折扣為28%，與即供差距2個百分點）後，折實價由488萬至1006萬元，折實實呎18,626至23,180元，折實均呎20,800元。

101 KINGS ROAD今張價單均呎，較同系今年8月開價、當時樓花期約21個月的鰂魚涌FINNIE首批折實均呎19,503元高近7%，料反映地區及位置等因素。若參考同區規模相若的二手盤，如樓齡約9年的維峯最新成交實呎21,429元，或樓齡約4年的維峯‧浚匯最新成交實呎17,404元，則屬貼市價水平。宏安地產執行董事程德韻稱，上周美國再度減息，確認進入減息周期，今次項目定價屬息息相關價，較同區樓價有一定折讓，在減息環境下為買家提供高息回報。

前身為成報大廈 每呎成本2.26萬

她又稱，項目將於明日開放示範單位予VIP參觀，周五起開放予公眾，周六起正式收票，最快下周開售。另項目首批售價及呎價最平一伙，為實用面積262方呎的6樓F室1房戶，定價697.1萬元，扣除30% 優惠後，折實488萬元，折實實呎18,626元，同為首批呎價最平單位。

101 KINGS ROAD，位於英皇道101及111號，前身為成報大廈及停車場，佔地12695方呎，原由內房股旭輝控股（0884）與宏安在2020年10月份合作以18.8億元向《成報》創辦人何文法家族購入，各佔六成及四成權益之比。至2022年，旭輝以約13.38億元出售所持股權予宏安及管理荷蘭最大退休金的資產管理公司APG匯集基金合組財團，發展商當時表示，該項目每呎樓面地價不高於1.5萬元，總投資額超過29億元。若以可建樓面12.8萬方呎計，即每方呎投資成本約22,656元，即較項目首批折實均呎逾2萬元為高。另值得留意，樓下設有商業部分，預期每呎價值料高於住宅樓層。

太子道西233號最快本周推單位招標

另外，新地（0016）等合作的何文田太子道西233號現樓新盤，亦將於短期開售。新地代理副總經理唐錦江表示，目前已有約100組客戶預約參觀，最快本周推出單位招標，售價將參考同系啟德天璽．天。首批推售單位料包括19樓A、B室及18樓A、B室，均屬特色戶；另亦將包括4伙分層4房戶，而項目管理費每呎約6.7元。

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