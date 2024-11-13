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百度創始成員郭眈近7000萬購大學閣4房

【明報專訊】本港銀行減息後，市場續有名人入市豪宅。其中被稱為「百度七劍客」之一、內地搜尋引擎百度創辦人之一郭眈，上月初以6950萬元向華懋一手購入西半山大學閣一個4房大宅，實呎近4.4萬元。

上述成交單位為大學閣2座10樓A室，實用面積1584方呎，4房雙套間隔，上月初以6950萬元售出，實呎43,876元。

資料顯示，買家以海成集團有限公司（Orient Asia Holdings Limited）作登記，公司董事郭眈（Guo Dan），為百度集團2002年成立時的創辦人之一，曾擔任高級總監帶領集團的工程部門，他同時為鼎復數據創辦人。2021年更曾出任裕承科金（0279）高級顧問，就其科技金融發展戰略向集團提供意見。

事實上，除內地客外，近日亦有不少本地名人入市。

倫贊球等3100萬購殷然蝕讓貨

資料顯示，西半山殷然高層A室，實用面積1014方呎，兩房一套連儲物室間隔，上月以3100萬元售出，實呎30,572元，原業主於2016年一手以3571萬元購入，現帳面蝕讓471萬元，連使費則料實蝕約660萬元或18%。

上述買家以世裕有限公司（Global Wealth Corporation Limited）作登記，公司董事包括倫贊球及杜梓基，前者曾為嘉華國際（0173）副董事總經理，後者現為銀河娛樂（0027）策劃部高級董事。

此外，由愛高集團（0328）已故前主席兼行政總裁梁偉成相關人士持有的大埔康樂園2街雙號屋，實用面積2520方呎，連3734方呎花園，上月以3180萬元售出，實呎12,619元，較梁偉成2012年購入價3250萬元貶值70萬元或2%。

資料顯示，買家以偉雋有限公司（Smart Good Limited）作登記，公司董事為OR CHUN PING DECADE，與「百份百餐廳」母公司、亞洲國際餐飲集團主席兼行政總裁柯鎮平英文名相同，公司註冊地址亦為該集團位於新蒲崗六合工業大廈之地址。

百份百餐廳母企主席

3180萬購康樂園

資料亦顯示，柯鎮平2020年曾以3850萬元購入同屋苑一座面積相同的洋房，當年實呎15,278元，即同類單位4年間貶值17%。

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