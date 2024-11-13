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投資客購上嵐減價貨尾 4個月炒貴9%

【明報專訊】發展商早前因應市况減價推售貨尾，帶挈部份投資者短炒獲利。區內代理指出，屯門上嵐低層G室，實用面積265方呎，1房間隔，為發展商7月份減價推出的其中一伙貨尾單位，當時瞬即獲買家以292.1萬元購入，並隨即以350萬元放售，至近日終以322萬元沽出，實呎12,151元，單位4個月間帳面升值29.9萬元或9%，即使扣除使費計後原業主仍料賺約24萬元或8%。

另外，有部分早前跌得過深的新界大型屋苑，部分單位做價有所回升。中原地產高級資深分區營業經理溫詩雁表示，馬灣珀麗灣本月暫已錄10宗二手成交，逼近上月全月13宗水平，其中7座低層H室，實用面積537方呎兩房間隔，享園景，以460萬元易手，實呎8566元，較上月同類10座低層H室430萬元成交價升30萬元或7%。最新成交的單位原業主，2002年151.12萬元一手買入，今年曾作內部轉讓，帳面較22年前升約308.88萬元或2倍。

內地專才615萬購半島豪庭1房

另外，有內地專才趁減息入市。中原地產分區營業經理袁顯岸表示，紅磡半島豪庭本月至今暫錄3宗成交，其中2座低層B室，實用面積492方呎，1房間隔，望內園，以615萬元易手，實呎12,500元。買家為內地專才，來港數月，減息後睇樓3天即入市。原業主2018年3月793萬元購入，持貨逾6年半帳面蝕178萬元或22%，連使費料實蝕220萬元或28%。

緹岸1房銀主盤

低4年前一手價五成沽

美聯分行首席高級營業經理鍾百圖指出，屯門掃管笏緹岸2A座中層B室，實用面積312方呎，1房間隔，銀主一個月前以300萬元放售，獲議價後略減10萬元或約3%，以290萬元易手，實呎9295元。原業主2020年約575.6萬元向發展商一手購入上址，當時屋苑仍名為「恆大‧珺瓏灣」。資料顯示，原業主購入上址時，選用由發展商指定財務公司所提供九成按揭計劃，惟其後淪為銀主盤，最新做價較當年購入價低285.6萬元或50%。

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