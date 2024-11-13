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皓日配套便利 九龍灣30年首新盤

【明報專訊】作為九龍灣約30年來首個全新住宅盤，已屆現樓的恒隆地產（0101）牛頭角道11號皓日，對外交通方便、社區民生配套成熟，是樓盤的最大賣點，讓住戶享受起居購物極之便利的生活。皓日以精品式住宅作為定位，外形採流線形設計，近八成單位屬1房、2房戶，適合上車客和小家庭進駐。

明報記者 趙頌明

攝影 黃志東

屬單幢設計的皓日，是該區逾30年來的全新私宅，提供294伙，其中兩房單位佔全盤約五成，設145伙，實用面積440至511方呎；1房戶設85伙，佔全盤29%，實用面積320至328方呎；而3房戶設58伙，佔全盤20%，實用592至771方呎。另外，設6伙分佈於3樓和37樓的特色戶，實用面積289至898方呎。項目自2021年底推售至今累售約140伙，套現總額約11.5億元。

全盤294伙 八成屬一房兩房戶

皓日標準樓層每層設10戶，分開前、後兩排；其中前排A至F室6伙，向南或西南、望牛頭角道、觀塘道方向，遠望德福花園及東九文化中心一帶，景觀較為開揚。至於後排G至K室，向東北及北，望內園景及樓景為主，高層望佐敦谷公園。

前排單位向牛頭角道及觀塘道

發展商早前開放兩個現樓示範單位，其中33樓A室，實用面積770方呎3房1套間隔，望開揚遠景；單位以淺色和自然材料作主調，並融入金屬和瑪瑙點綴，營造和諧氛圍。客飯廳採直廳設計，設計師重新打造工作間與飯廳之間的間隔牆，進一步提升飯廳空間感。

主人房空間充裕 可三邊落牀

主人睡房面積寬敞，擺放特大衣櫃及雙人牀後，仍可三邊落牀；單位內多個牆身為間隔牆，買家可按需要改動室內間隔，空間運用靈活。

至於33樓C室連裝修示範單位，實用面積508方呎兩房設計，享運動場景觀。設計師挑選一系列自然色調材料，並選用同一色調家具，融合現代美學與功能設計，適合一般年輕家庭；客飯廳以長形設計，方正實用，設計師使用有色鏡子，使天然光線在整個單位內反射，增強空間感；睡房擺放主人大牀後仍可三邊落牀。

皓日設有住客會所，會所連園林空間逾1.5萬方呎，設施包括24小時健身室、25米室外泳池、音樂室、宴會廳及休閒雅座，當中室外泳池屬同單幢新樓較罕有。

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