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天瀧累售逾百伙 非港人佔半 套現41億 呎價高見57750元

【明報專訊】本港銀行上周再跟隨美國減息後，刺激多個市區新盤銷情，而來自海外或內地買家比例更有持續增加趨勢。自去年5月以樓花盤形式推售、恒地（0012）牽頭發展的啟德跑道區天瀧，自上月19日以現樓形式重推後累售40伙，全盤迄今累售突破100伙，套現41億元，平均呎價3.54萬元，而最高呎價更達57,750元。其中買家中一半為非港人，而項目今日將加推新一批海景戶應市。

明報記者 甘潔瑩、 江俊洋

發展商昨日首度開放天瀧位於第7座的現樓示範單位，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，該盤買家有五成為非香港人，四成屬本地人，餘下一成為公司買家。事實上，天瀧去年5月以樓花盤形式推售，至今年10月累售61伙，其後樓盤獲批滿意紙並開始交樓，交投步伐亦加快，自現樓形式推出後已累售40伙，套現15.5億元，全盤迄今累沽101伙，吸金41億元，成交價由2680萬至1.12億元，成交呎價由逾3萬至逾5.7萬元，每伙平均成交價4100萬元，平均成交呎價約3.54萬元。他續稱，今日加推一批新海景單位，繼續以招標形式推售。

天璽．天單日再招標售出6伙

同區新地（0016）啟德天璽．天，單日再招標售出6伙，共套現逾1.9億元，成交價由2872.2萬至3324.2萬元，呎價26,584至35,417元。作價最高單位為3座Peak Tower 32樓D室，實用1227方呎4房間隔，成交價3324.2萬元，呎價約2.7萬元；呎價最高單位為6座Apex Tower 40樓A室，實用909方呎4房間隔，成交價3219.4萬元，呎價約3.54萬元。項目第3座Peak Tower 已累錄45宗招標成交，平均每伙逾5100萬元。

Hollywood Hill非本地買家佔一半

全盤48伙、興勝創建（0896）旗下中環Hollywood Hill，自上月減息後累沽34伙，佔全盤的70%，集團執行董事周嘉峯稱，項目售價、呎價最貴一伙，為27樓B室連天台特色戶，單位實用400方呎，成交價1100萬元，實呎約2.75萬元，單位連5萬元租約出售，租金回報逾5厘。不過，據發展商2021年公布之價單，該單位定價1680萬元、實呎4.2萬元，不設任何折扣，即最新成交較3年前價單減價約35%。周續稱，項目近一半為非本地買家，而整體有約70%至80% 買家屬投資用途，現累計套現約2.65億元，平均成交實呎約19,400元。

21 BORRETT破5個月悶局連沽兩伙

另外，長實（1113）中半山豪宅21 BORRETT ROAD，打破約5個月以來悶局，透過招標連沽兩伙4房戶，共套現2.92億元，包括15樓03號單位，實用2193方呎，連兩車位成交價1.56億元，實呎約7.11萬元；另一宗為11樓02號單位，實用2154方呎，連1車位成交價1.36億元，實呎約6.31萬元。

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