印裔港人逾1.4億連掃中區商廈涉逾萬呎

上述單位原業主為美孚新邨「師奶兵團」炒家陳元新等，她與家人及友人早在2000年時，曾活躍於荔枝角美孚新邨住宅市場炒賣物業，高峰時曾持有數十伙美孚新邨住宅及車位，因而得名。她於2010年底購入上述3個商業單位，涉資約6898.8萬元，持貨快將14年，帳面獲利約1601.2萬元或23%。

此外，該名印度裔港人上月亦以5600萬元購入金鐘美國銀行中心低層6至9室，面積3110方呎，呎價約1.8萬元，屬市價水平。原業主為物業投資者兼馬主李晉庭等，2014年2月6850萬元購入，持貨逾10年，帳面蝕約1250萬元或18%。該名印度裔港人連環購入兩項目物業，共約1.03萬方呎樓面，涉資逾1.41億元。

另世邦魏理仕早前獲兩項物業業主委託，放售旺角長沙街11號MK Stay酒店全幢，以及觀塘鴻圖道47號Capella HTR全幢工廈物業。該行指出，兩項目已進入次輪競價標售階段。據悉，兩個項目各收到最少3份標書，入標價亦符合預期，兩物業預計本月開標。資料顯示，由投資者持有的MK Stay酒店，屬三星級酒店，樓高19層，總樓面約2.61萬方呎，提供101個房間，市值約2.95億元，呎價約1.13萬元。

MK Stay酒店Capella全幢料快易手

另由香港電子支付平台銀傳（Yintran）聯合創辦人兼執行董事劉曉黎及相關人士，持有的觀塘鴻圖道47號Capella HTR全幢工廈，面積約10.9萬方呎，指引價3.48億元，呎價約3165元。世邦魏理仕香港資本市場部資深董事莫旺寧表示，減息周期下，整體氣氛正在改善，預計商業投資市場將有更多成交，料上述兩物業有望在短期內完成交易。