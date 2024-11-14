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太古城本月首12日 平均每日1宗成交

【明報專訊】近日部分大型屋苑交投有轉趨暢旺之勢，其中鰂魚涌太古城本月首12日暫錄12宗成交，平均每日一宗成交。不過，市場仍有多宗蝕讓，紅磡城中匯一個中層兩房單位以640萬元售出，原業主持貨約8年連使費料實蝕約27%，料為屋苑最大宗二手蝕讓個案。

中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月首12日暫錄12宗成交，即平均每日1宗成交，平均實呎15,043元。最新成交為廬山閣高層A室，實用536方呎，兩房間隔，獲用家以725萬元承接，實呎13,526元。原業主2000年223萬元購入，持貨約24年，帳面獲利502萬元或約2.3倍。

城中匯2房640萬沽 8年實蝕27%

市場消息稱，城中匯中層B室，兩房間隔，實用422方呎，新近以640萬元易手，實呎15,166元，原業主2017年以約831.7萬元一手購入，現帳面蝕讓約192萬元，若連使費料實蝕約230萬元或約27%。另馬鞍山迎海‧駿岸8座低層連平台兩房單位，實用546方呎，以678萬元沽出，實呎12,418元，原業主2016年以約800萬元一手購入，現帳面蝕約122萬元，連使費實蝕約160萬元或20%。

此外，代理指出，鴨脷洲深灣軒3座低層E室，實用515方呎，兩房間隔，以740萬元售出，實呎14,369元，較樓上一層E室2021年成交價945萬元低22%。原業主2007年300萬元一手購入，現帳面仍大幅獲利440萬元或近1.5倍。

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