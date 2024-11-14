宏利投資管理Joseph Bozoyan：美數據中心增長快 看好電力企業債

宏利投資管理Joseph Bozoyan近日來港出席「導航美國大選後投資市場──策略性提供收入方案」（Navigating Post-Election Markets：Strategic Income Solutions for 2024）記者會時認為，現時美國投資市場具備不少結構性增長機會，不會因為總統大選結果而改變。Bozoyan舉例，指自己已研究及投資美國電力企業30年，認為目前是該板塊30年來基本因素最強勁的時間，原因是AI熱潮帶動數據中心大幅增長，帶來龐大新增電力需求，此趨勢在可見將來料仍持續。

Bozoyan表示：「你也知道，在過去一段長時間美國電力需求增長乏力，原因是居民講求節能，因此亦購買不少節能家電，從而減少用電，因此用電量增長率遠低於經濟增長率。不過，隨着近年AI興起，應用AI往往要數據中心支援，這便令數據中心需求顯著增加，由此衍生的用電量也大幅上升，就此我可以為你提供一項有趣數據，以ChatGPT進行詢問的用電量是Google搜索引擎的10倍 （And just a fun fact for you,one ChatGPT query uses 10 times as much electricity as a Google search），由此你應該知道應用AI是多麼耗電。」

數據中心增長推動 美2040年用電量料較2020年增38%

根據高盛研究報告，美國數據中心用電量去年預測約400百萬兆瓦時（Terawatt-hour、簡稱TWh），至2030年將大幅增長，按悲觀、基準及樂觀情况預測將分別達近800百萬兆瓦時、逾1000百萬兆瓦時及近1400百萬兆瓦時，增長以倍數計（見圖1）。

Bozoyan則引述美國能源公司NextEra Energy（美：NEE）的預測，美國電力需求在2040年將達約5300百萬兆瓦時，較2020年的約3800百萬兆瓦時大幅增長38%，該增長率是2000年至2020年期間增長9%的逾4倍（見圖2），認為電力企業因此迎來龐大增長機遇。

美電企增產滿足需求 新項目可預見10年盈利現金流

Bozoyan表示：「我估計美國電力企業需要興建更多發電廠來滿足需求增長，而風能及太陽能是比較便宜的發電方法。值得注意的是，美國電力企業經營的是受管制生意 （regulated businesses），他們的投資回報率是受到管制的（they get regulated rates of return on these investments），決定投資一個新項目後便往往為未來10年帶來可以預見的盈利及現金流增長，因此基本因素屬十分理想。」

美電力股盈利派息穩定 被視為債券替代品

基於上述利好因素，Bozoyan透露，其管理的「宏利美元入息基金」（Manulife USD Income Fund）及「宏利優先證券收益基金」（Manulife Preferred Securities Income Fund）現時均重倉美國電力企業債券。

在擔任現職前，Bozoyan曾擔任宏利股票內在價值團隊的董事總經理兼高級投資分析師，故Bozoyan是次不止分享美國電力企業債券的亮點，也分析相關股票的投資機會。

Bozoyan指出，美國電力股像其他公用股一樣，往往被視為債券替代品（bond proxy），原因是其股息率高及穩定，與有關債息相若，正因如此，在減息周期一般會有較好表現，此情况在今年第三季便曾出現。

跟着Bozoyan談到美國電力股及其他公用股另一投資亮點，指其盈利增長相對穩定，不受宏觀大環境影響，因此2020年美國疫情大爆發期間，即使標指不少成分股盈利按年倒退，惟公用股盈利卻逆市增長5%至7%，因此該板塊屬具備防守力，假如投資者對美國經濟前景感憂慮，便應該投資該板塊。

宏利投資管理公募市場首席投資總監Colin Purdie指出，雖然特朗普上周勝出總統大選後，市場憧憬特朗普在明年1月上任後將推出更多刺激經濟政策，美股近日屢創新高，惟要留意的是，這些政策也會導致通脹升溫，或會迫使聯儲局放緩減息步伐，而10年期國債孳息率近日上升，便反映此憂慮，故Purdie建議亦要密切留意該長債孳息率日後的走勢。

明報記者 葉創成

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