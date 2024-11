宏利投資管理Joseph Bozoyan：美數據中心增長快 看好電力企業債

宏利投資管理Joseph Bozoyan近日來港出席「導航美國大選後投資市場──策略性提供收入方案」(Navigating Post-Election Markets:Strategic Income Solutions for 2024)記者會時認為,現時美國投資市場具備不少結構性增長機會,不會因為總統大選結果而改變。Bozoyan舉例,指自己已研究及投資美國電力企業30年,認為目前是該板塊30年來基本因素最強勁的時間,原因是AI熱潮帶動數據中心大幅增長,帶來龐大新增電力需求,此趨勢在可見將來料仍持續。

Bozoyan表示:「你也知道,在過去一段長時間美國電力需求增長乏力,原因是居民講求節能,因此亦購買不少節能家電,從而減少用電,因此用電量增長率遠低於經濟增長率。不過,隨着近年AI興起,應用AI往往要數據中心支援,這便令數據中心需求顯著增加,由此衍生的用電量也大幅上升,就此我可以為你提供一項有趣數據,以ChatGPT進行詢問的用電量是Google搜索引擎的10倍 (And just a fun fact for you,one ChatGPT query uses 10 times as much electricity as a Google search),由此你應該知道應用AI是多麼耗電。」

數據中心增長推動 美2040年用電量料較2020年增38%

根據高盛研究報告,美國數據中心用電量去年預測約400百萬兆瓦時(Terawatt-hour、簡稱TWh),至2030年將大幅增長,按悲觀、基準及樂觀情况預測將分別達近800百萬兆瓦時、逾1000百萬兆瓦時及近1400百萬兆瓦時,增長以倍數計(見圖1)。

Bozoyan則引述美國能源公司NextEra Energy(美:NEE)的預測,美國電力需求在2040年將達約5300百萬兆瓦時,較2020年的約3800百萬兆瓦時大幅增長38%,該增長率是2000年至2020年期間增長9%的逾4倍(見圖2),認為電力企業因此迎來龐大增長機遇。

美電企增產滿足需求 新項目可預見10年盈利現金流

Bozoyan表示:「我估計美國電力企業需要興建更多發電廠來滿足需求增長,而風能及太陽能是比較便宜的發電方法。值得注意的是,美國電力企業經營的是受管制生意 (regulated businesses),他們的投資回報率是受到管制的(they get regulated rates of return on these investments),決定投資一個新項目後便往往為未來10年帶來可以預見的盈利及現金流增長,因此基本因素屬十分理想。」

美電力股盈利派息穩定 被視為債券替代品

基於上述利好因素,Bozoyan透露,其管理的「宏利美元入息基金」(Manulife USD Income Fund)及「宏利優先證券收益基金」(Manulife Preferred Securities Income Fund)現時均重倉美國電力企業債券。

在擔任現職前,Bozoyan曾擔任宏利股票內在價值團隊的董事總經理兼高級投資分析師,故Bozoyan是次不止分享美國電力企業債券的亮點,也分析相關股票的投資機會。

Bozoyan指出,美國電力股像其他公用股一樣,往往被視為債券替代品(bond proxy),原因是其股息率高及穩定,與有關債息相若,正因如此,在減息周期一般會有較好表現,此情况在今年第三季便曾出現。

跟着Bozoyan談到美國電力股及其他公用股另一投資亮點,指其盈利增長相對穩定,不受宏觀大環境影響,因此2020年美國疫情大爆發期間,即使標指不少成分股盈利按年倒退,惟公用股盈利卻逆市增長5%至7%,因此該板塊屬具備防守力,假如投資者對美國經濟前景感憂慮,便應該投資該板塊。

宏利投資管理公募市場首席投資總監Colin Purdie指出,雖然特朗普上周勝出總統大選後,市場憧憬特朗普在明年1月上任後將推出更多刺激經濟政策,美股近日屢創新高,惟要留意的是,這些政策也會導致通脹升溫,或會迫使聯儲局放緩減息步伐,而10年期國債孳息率近日上升,便反映此憂慮,故Purdie建議亦要密切留意該長債孳息率日後的走勢。

明報記者 葉創成

