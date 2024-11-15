moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

溱8三房1333萬沽 兩月同類賣貴逾百萬

【明報專訊】減息下部分早前跌幅過大的單位，做價終見回升。資料顯示，車公廟站上蓋屋苑溱岸8號，位於2座中層G室，實用面積826方呎，3房1套連士多房間隔，設簇新裝修及部分入牆家具，享河景，以1333萬元易手，實呎16,138元；單位對下數層另一2座中層G室，9月底以1230萬元易手，最新成交價較兩個月前同類高103萬元或8%。原業主2012年907.4萬元一手購入，帳面賺425.6萬元或47%。

資料顯示，西灣河鯉景灣安屏閣低層F室，實用面積629方呎，3房1套間隔，據區內代理表示，單位設雅裝，並設部分入牆家具，以840萬元易手，實呎13,355元。

鯉景灣3房840萬 半年同類賣貴12%

單位對上數層一個中層F室，今年3月以750萬元沽，即最新做價較約半年前同類升90萬元或12%。惟原業主2018年1175萬元購入，帳面蝕335萬元或29%，連使費料實蝕約400萬元或34%。

另外，近日風球下部分屋苑仍錄成交。中原分區營業經理何文俊表示，將軍澳日出康城OCEAN MARINI本月暫錄2宗二手成交。

OCEAN MARINI兩房風球下808萬沽

其中OCEAN MARINI 1B座中層B室於風球下易手，實用面積547方呎，兩房連工作間間隔（俗稱「兩房半」），以808萬元沽出，實呎14,771元。原業主2020年5月933.6萬元一手買入，帳面蝕125.6萬元或13%，連使費料實蝕168萬元或18%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款