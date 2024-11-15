溱8三房1333萬沽 兩月同類賣貴逾百萬

資料顯示，西灣河鯉景灣安屏閣低層F室，實用面積629方呎，3房1套間隔，據區內代理表示，單位設雅裝，並設部分入牆家具，以840萬元易手，實呎13,355元。

鯉景灣3房840萬 半年同類賣貴12%

單位對上數層一個中層F室，今年3月以750萬元沽，即最新做價較約半年前同類升90萬元或12%。惟原業主2018年1175萬元購入，帳面蝕335萬元或29%，連使費料實蝕約400萬元或34%。

另外，近日風球下部分屋苑仍錄成交。中原分區營業經理何文俊表示，將軍澳日出康城OCEAN MARINI本月暫錄2宗二手成交。

OCEAN MARINI兩房風球下808萬沽

其中OCEAN MARINI 1B座中層B室於風球下易手，實用面積547方呎，兩房連工作間間隔（俗稱「兩房半」），以808萬元沽出，實呎14,771元。原業主2020年5月933.6萬元一手買入，帳面蝕125.6萬元或13%，連使費料實蝕168萬元或18%。