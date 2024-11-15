溱8三房1333萬沽 兩月同類賣貴逾百萬

【明報專訊】減息下部分早前跌幅過大的單位，做價終見回升。資料顯示，車公廟站上蓋屋苑溱岸8號，位於2座中層G室，實用面積826方呎，3房1套連士多房間隔，設簇新裝修及部分入牆家具，享河景，以1333萬元易手，實呎16,138元；單位對下數層另一2座中層G室，9月底以1230萬元易手，最新成交價較兩個月前同類高103萬元或8%。原業主2012年907.4萬元一手購入，帳面賺425.6萬元或47%。
資料顯示，西灣河鯉景灣安屏閣低層F室，實用面積629方呎，3房1套間隔，據區內代理表示，單位設雅裝，並設部分入牆家具，以840萬元易手，實呎13,355元。
單位對上數層一個中層F室，今年3月以750萬元沽，即最新做價較約半年前同類升90萬元或12%。惟原業主2018年1175萬元購入，帳面蝕335萬元或29%，連使費料實蝕約400萬元或34%。
另外，近日風球下部分屋苑仍錄成交。中原分區營業經理何文俊表示，將軍澳日出康城OCEAN MARINI本月暫錄2宗二手成交。
OCEAN MARINI兩房風球下808萬沽
其中OCEAN MARINI 1B座中層B室於風球下易手，實用面積547方呎，兩房連工作間間隔（俗稱「兩房半」），以808萬元沽出，實呎14,771元。原業主2020年5月933.6萬元一手買入，帳面蝕125.6萬元或13%，連使費料實蝕168萬元或18%。