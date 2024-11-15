moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

東涌東站1期「拆細」重推 估值一年跌五成

【明報專訊】受樓市氣氛影響，港鐵（0066）去年推出的小蠔灣1期及東涌東站一期發展項目均流標收場，其中去年11月招標時罕有出現「零入標」的港鐵東涌東站一期，事隔一年拆細後重新上馬招收意向，規模較去年招標時細超過一半，惟業界估計發展商仍然審慎，項目每呎樓面地價估值僅1000至2500元，較去年截標前估值約2000至4000元低38%至50%。

規模縮小59% 下周四截意向

港鐵昨日公布，東涌東站一期發展項目，即日起邀請發展商或財團提交發展意向書，並於11月21日（下周四）截止。項目位於興建中的港鐵東涌綫延線東涌東站對面，該站預計2029年竣工，項目將分期進行發展，第一期位於項目東南部分，其住宅樓面上限約32.3萬方呎樓面。

不包括商場部分

可建住宅單位減至約600伙

事實上，去年項目招標時，可建樓面高達78.34萬方呎，包括住宅樓面近70萬方呎，另設有約8.75萬方呎商場樓面，以總樓面面積計，項目規模縮小約59%，其中住宅部分減少約54%，更不包括商場部分，可建住宅單位數目亦較原先約1200伙減少一半至約600伙。

每呎樓面地價估值低見1000元

雖然項目規模減少，不過華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，即使縮減規模後多家發展商仍有財力參與，亦不用興建商場，減低投資成本，而距離2029年通車亦接近了一年，但東涌區內潛在住宅供應龐大，而且目前樓價和市場氣氛不比去年11月好，預料招標反應保持審慎，初步估算樓面地價每方呎1000至1200元，估值即約3.23億至3.88億元。

另外，萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明指出，雖然減息後市場氣氛稍為回暖，但成交價暫時未見大幅回升，而項目位於新發展區，發展風險高，估計招標反應未必非常踴躍，項目估值亦保守，預計每方呎樓面地價約1500至2500元，總值4.8億至8億元。綜合各大測量師行，項目每呎樓面地價估值僅1000至2500元，較去年截標前估值約2000至4000元低38%至50%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款