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瑧譽沽2號屋平鄰屋四成 破21個月悶局

【明報專訊】本周新盤市場雖未有大型全新盤推售，但新界洋房新盤卻連錄成交，保利置業（0119）旗下已屆現樓的屯門青山灣洋房項目瑧譽，自去年2月後，相隔約21個月「開齋」，招標售出2號洋房，實用面積5207方呎，5房5套另加儲物房間隔，外連376方呎平台、1162方呎花園及1148方呎天台等，連雙車位以1.16億元沽出，實呎22,278元，買家享有360日成交期，若買家於180日內完成交易，可獲成交價1%回贈，惟發展商不會為是次交易代繳印花稅作優惠。

值得留意，上述單位毗鄰的3號洋房，實用面積5210方呎連1127方呎花園等，2022年6月以逾1.9億元（連雙車位）、實呎36,574元沽出，買家當時成交期為720日；以呎價計，2號屋呎價低約39%。如對比項目最高價洋房、8號屋（實用面積5211方呎） 成交，2021年12月以逾2.14億元（連雙車位）、實呎4.12萬元售出，當時成交期720日，項目洋房呎價近3年間更下挫約46%。

泓碧洋房1億沽 呎價2.7萬低3年前三成

同樣地，碧桂園（2007）牽頭發展、已屆現樓的馬鞍山泓碧，新錄一手洋房呎價較3年前回落，涉及的11號屋，實用面積3665方呎4房4套間隔，連私家泳池、1581方呎花園和397方呎平台等，連3車位新以1億元售出，實呎27,285元，成交期至今年12月27日。

相比2021年12月售出的12號屋，呎價達40,224元，低32%，該洋房實用面積3577方呎，連3個車位當年以1.438億元售出，買家成交期360日，估計發展商除因應市况，而接納上述11號屋的入標價外，亦與買家成交期不同有關。

楊受成3290萬

購ONE JARDINE'S最後1伙

9月底銷售、英皇國際（0163）跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，全盤最後1伙的27樓C室，實用面積1175方呎4房戶，由該集團主席楊受成以3290萬元購入，實呎2.8萬元，創項目標準戶呎價及成交價新高，單位將送贈太太作長線投資，亦意味項目123伙不足兩個月內售罄。

101 KINGS ROAD下周一推10伙招標

其他發展商積極加推或推盤，恒地（0012）等發展的啟德跑道區天瀧，最新加推15伙海景標準戶，屬實用面積逾千方呎的3房、4房戶，下周一起招標推售。

另外，宏安地產（1243） 旗下炮台山101 KINGS ROAD，明日進行收票前，昨晚上載銷售安排，率先下周一招標推售10伙，屬6樓至27樓的A及C室、實用面積549至838的3房單位，做法與同系鰂魚涌新盤FINNIE相似。

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