首都廣場「劏舖」轉手 11年瀉97%

資料顯示，上述舖位分別為首都廣場2樓一個76方呎舖位及3樓一個92方呎舖位，各以15萬元、即合共30萬元由同一名買家購入，以舖位面積共168方呎，平均呎價約1786元。原業主2013年共斥895.8萬元購入，及後以70萬元內部轉讓，帳面勁蝕865.8萬元或約97%。

資策放售些利街舖 估值1.6億

另鄧成波家族早前以9200萬元售出油麻地廟街41、41A、43號全幢及45號地下及4樓，物業總實用面積約1.5萬方呎，住宅部分現為學生宿舍營運商全幢租用，租約至2026年，呎價約6133元。資料顯示，物業由帝時有限公司購入，公司董事包括舖位投資者羅桂球及相關人士。

此外，資本策略（0497）持有的中環些利街2至4號LL Tower商廈基座，現推出市場放售。第一太平戴維斯指出，物業位於該廈地下及2至3樓，總面積約7082方呎，以現狀連租約出售。第一太平戴維斯投資部副資深董事胡子申表示，物業現時估值約1.5億至1.6億元，租金回報約4厘。LL Tower為一幢於2019年落成的銀座式商廈，物業基座目前主要由餐飲商戶承租，每層面積約2256至2551方呎。