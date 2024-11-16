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啟德7新盤未來一年擬登場 涉近6900伙

【明報專訊】啟德社區發展漸成熟，昨日開業的The Twins雙子匯1期崇光啟德店，為港人帶來更多購物體驗之際，據本報統計，部署今年底至明年間推出的同區主要新住宅共7個、涉單位總數近6900伙（見表），大部分位處跑道區。

Victoria Blossom最快年底推第1期

啟德尚未推出的主要全新住宅，以恒地（0012）及中海外（0688）等發展的承豐道18號最具規模，共涉2060伙，項目位處跑道區向維港地段，去年7月獲批預售樓花。

相鄰的另一新盤Victoria Blossom，由長實（1113）發展，全盤提供約1000伙，其中第1期正待批預售涉307伙，發展商早前表示，爭取今年底前推出第1期。

另中海外旗下跑道區維港‧雙鑽已屆現樓，9月以折實均呎約1.85萬元首推141伙，惟一直按兵不動。

至於新地（0016）旗下天璽‧天，項目分兩期發展共1490伙，第1期上月開售大開紅盤後，涉584伙的第2期正待批預售，短期內有機會出擊。

DOUBLE COAST低座兩房

呎售1.98萬

成交方面，會德豐牽頭的DOUBLE COAST I、MIAMI QUAY I單日沽3伙，前者連沽兩伙，套現逾1620萬元，包括低座第5座3樓B室，實用面積436方呎兩房戶，以865.8萬元成交、實呎1.98萬元；另第3座10樓K室，實用面積437方呎兩房戶，成交價755.3萬元、實呎1.72萬元。

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