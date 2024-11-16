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緹岸迷你銀主盤售198萬 4年貶值五成

【明報專訊】減息帶動樓市氣氛，惟市場仍不乏蝕讓；屯門掃管笏緹岸（前稱恆大‧珺瓏灣）新錄銀主盤貶值成交個案，單位為2期第5座中層M室，實用面積222方呎開放式間隔，新近以198萬成交、實呎8919元；原業主2020年以約428.2萬元一手購入，當時選用由發展商指定財務公司提供的九成按揭，惟其後淪為銀主盤，物業4年間貶值逾230萬元或54%。

Napoli兩房495萬沽 5年帳蝕40%

利嘉閣分行經理鄧啟林表示，元朗錦田Park YOHO Napoli第23A座中層B室，實用面積496方呎兩房間隔，以495萬元成交；實呎9980元；原業主2019年6月以829.26萬元一手買入，持貨5年，帳面蝕逾334萬元或40%，當年發展商有提供現金回贈等優惠，料扣除稅項等使費後，仍要實蝕約364萬元或43%。

巴丙頓山兩房業主料輸三成

市區方面，個別於早前樓市高峰期購入單位的業主，需要蝕讓離場，港島西半山巴丙頓山中層C室，實用面積615方呎兩房間隔，以1585.5萬元成交、實呎25,780元；原業主2018年以約2099.8萬元一手買入，持貨6年，帳面蝕逾514萬元或25%，連使費計料實蝕約615萬元或29%離場。

另具體反映10月21日至10月27日二手市况的中原城市領先指數CCL，最新報138.8點，按周升0.17%（對上一周升1.24%）、屬連升兩周共1.41%，惟今周升幅收窄。今年9月美國聯儲局首次減息後，CCL五周升、一周跌，現時指數較減息前低位135.86點，累升2.16%，今年迄今跌幅暫時收窄到5.71%。

CCL連升兩周 仍處逾8年低位

不過，CCL仍處於逾8年低位，指數較2021年8月191.34點歷史高位，仍跌27.46%。反映大型屋苑樓價的CCL Mass報139.13點，按周升0.11%；CCL（中小型單位）報137.97點，按周升0.17%；CCL Mass、CCL（中小型單位）齊升兩周，分別累升1.19%及1.33%，指數同處2016年9月底水平。豪宅方面，CCL（大型單位）報142.88點，按周升0.14%，連升3周2.65%，指數仍在2017年1月中水平。

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