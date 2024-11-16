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樓上燕窩莊相關人士1900萬購上水舖

【明報專訊】受「水貨客」生意大不如前影響，上水舖位價值大跌，其中樓上燕窩莊相關人士，最新以1900萬元、呎價約2.4萬元，購入上水新發街44A號地下連閣樓，呎價較毗鄰的新發街44號地下連閣樓2021年呎價約4.8萬元，大跌約一半。

上述成交舖位為新發街44A號地下連閣樓，地舖面積約400方呎、連約400方呎閣樓，合共約800方呎，作價1900萬元、呎價約2.4萬元，舖位由LOYAL VAST LIMITED購入，董事包括樓上燕窩莊董事侯君俠及侯君剛；原業主於1966年以36,500元買入，持貨達58年，帳面賺逾1896萬元或520倍。

中移動據報洽購祥祺中心

值得留意的是，樓上燕窩莊曾於2021年以1.2億元，購入毗鄰的新發街44號地下連閣樓，舖位面積約1500方呎，連約1000方呎閣樓，合共約2500方呎，呎價即約4.8萬元，換言之，最新舖位成交呎價，較3年前跌約一半。

另據彭博引述消息人士指出，中移動正洽購原由深圳祥祺集團主席陳紅天持有、後被接管人推出放售的紅磡祥祺中心，據稱，中移動香港最近數星期，就2023年放售的祥祺中心提出收購要約，細節仍在洽談中，未來可能會發生變化，但各方爭取年底前完成交易，據悉報價區間最高約30億元；資料顯示，物業包括一幢寫字樓及零售樓面，以及155個車位。

另新地（0016）旗下銅鑼灣wwwtc mall，將展出聖誕夢幻藝術裝置「Pandas in Love」，即日起至2025年1月1日，商場推出一連串節日表演和消費禮遇，如爵士樂、小提琴表演、管弦樂、雜技及聖誕老人巡遊等；推廣期內，顧客選購節慶禮品時可享逾17%回贈，另可參加新地冬日消費大抽獎，獎品包括電動房車、Panasonic智能電視等。

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