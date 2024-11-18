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101 KINGS ROAD再加推 均呎2.3萬 較首張價單高逾一成 兩日兩加推累推103伙

【明報專訊】自新地（0016）啟德天璽．天後，新盤市場缺乏焦點大型樓盤，市場暫以單幢盤或一手貨尾為主。宏安地產（1243）旗下炮台山101 KINGS ROAD，昨第二度加推26伙，折實均呎23,393元，較首張價單高約12.5%，發展商指屬原價加推，價錢高低與樓層及景觀因素有關。項目上周六起收票，暫收逾750票，而發展商過去兩日兩度以原價加推，連同首張價單，共已推出103伙，暫超額逾6倍。另值得留意的是，過去兩日在天氣不穩下，市場僅錄逾30宗一手成交，為近兩個月來最少新盤成交的周末。

明報記者 林尚民

101 KINGS ROAD昨日加推的3號價單，涉及26伙，連同早前公布的兩張價單，今共推出103伙，佔項目單位總數251伙約41%，扣除最高30%優惠後（建期優惠為樓價28%），今批單位折實均呎23,393元，較首張價單20,800元高出12.5%。不過，宏安執行董事程德韻指出，今張價單屬原價加推，價錢高低與樓層及景觀因素有關。項目周六及周日兩日累收逾750票，以已公布價單103伙計，超額認購逾6倍。

兩日暫收逾750票 超額6倍

項目昨日加推26伙，包括7伙實用244至262方呎一房、11伙兩房連開放式廚房單位（實用376至380方呎），以及8伙兩房梗廚單位（實用432至434方呎），折實價由563.6萬至1038.4萬元，折實實呎22,514至24,326元。程德韻表示，樓盤設於銅鑼灣Tower 535內的展銷廳，自上周五對外開放至今，參觀人流不絕，上周六首日已錄得逾350個認購登記，再一次證明市場對優質住宅物業的追求，因此決定再加推26伙應市。發展商早前透露，項目最快周末開售，而發展商早前已公布首張銷售安排，推出10伙於今日起招標。

過去周末新盤沽逾30伙 兩個月新低

另在未有大型新盤銷售下，過去兩日市場合共只錄得逾30宗一手成交，除按周減少約一半外，亦為今年9月21日及22日周末（即本港銀行首次跟隨美國聯儲局減息後首個周末）後近兩個月新低。各主要新盤中，以新地元朗YOHO HUB II錄得成交最多，過去兩日共售出約7伙。

滙都II推售前 一期兩日沽3伙

此外，泛海國際（0129）即將推售元朗洪水橋滙都II之際，滙都I過去兩日則售出約3伙，泛海國際執行董事關堡林表示，市場利好因素續現，買家持續入市選購滙都I，最新成交包括3座2樓A09室，實用503方呎，3房間隔，以557.41萬元售出，實呎11,082元，項目可推售之3房戶已全數沽清。

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