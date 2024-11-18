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港股波動 十大屋苑周末6成交見4個月低

【明報專訊】近期恒指連日下跌，加上市場觀望下月會否再減息，以及天氣不穩下，令剛過去的周末兩日二手交投氣氛轉靜。中原地產統計，十大屋苑周末錄6宗成交，較上周同期8宗下跌25%，見約4個月新低，零成交屋苑錄7個，只有紅磡黃埔花園、鴨脷洲海怡半島及將軍澳新都城分別錄得3宗、2宗及1宗成交。

買家觀望美減息 業主收窄議價空間

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息後大市氣氛向好，睇樓活動亦活躍，但近期港股表現較為波動，恒指亦跌穿兩萬點水平，影響部分投資者入市決定，加上美國總統選舉結束不久，部分買家對其減息取態採觀望態度，加上部分業主議價空間略見收窄，影響二手交投步伐。

美聯：周末11成交 3周新高

不過，美聯統計則與中原不同。美聯分行統計，剛過去的周末兩日十大屋苑錄得11宗成交，較上周末約9宗上升約22%，成交重回雙位數，並創3周新高。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，由於剛過去周末未有全新大型樓盤推售，加上二手業主叫價吸引，故周末不乏買家回流二手市場尋寶，購買心儀單位，帶動屋苑交投按周回升。

另外，中原地產首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島周末錄得兩宗成交，較上周末增1宗，成交單位為16座高層相連戶，實用面積1244方呎，以1590萬元成交，實呎12,781元，原業主2011年1263萬元購入，帳面獲利327萬元或26%。

此外，中原分行經理葉添水表示，長沙灣居屋寶熙苑A座低層1室，實用面積462方呎，兩房間隔，望公園景，最新以380萬元未補價售出，實呎8225元。單位原業主於1994年8月以約103萬元未補價買入，帳面獲利277萬元或逾2.6倍。

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