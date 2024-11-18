moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

YOHO WEST暫有20多個租盤 周末連租3伙

【明報專訊】今年租金持續上升，近月部分入伙盤租金回報不俗。累售約1200個單位的新地（0016）天水圍YOHO WEST上月底陸續收樓，由於項目只有約20多個放租盤，供應有限，暫只錄得約4宗租務成交，回報超過3厘。

兩房月租1.5萬 呎租37元

中原地產資深區域營業董事王樹明表示，YOHO WEST上月底起開始收樓，本月為收樓高峰期，但屋苑放租單位數量甚少，只有約20多個放租盤，而上月底至今，則暫錄得4宗租務成交，包括3伙於周末期間錄得。

最新一宗租務為3A座低層A7室，實用面積420方呎，兩房間隔，以月租1.5萬元租出，實用呎租約36.6元，業主去年12月564.26萬元一手購入，租金回報近3.2厘。至於3A座高層A8室，實用363方呎，1房半間隔，則以月租1.32萬元租出，實用呎租約36.4元，業主去年底507.6萬元一手購入，租金回報約3.1厘。王樹明又稱，由於項目租盤數量少，部分放租業主不斷調高租金，估計呎租短期內將超過40元，若發展商推售YOHO WEST 二期，相信會吸引更多投資者入市。

租客無睇樓下2.3萬租曼山兩房

利嘉閣聯席董事陳鴻信稱，荔枝角曼克頓山5座高層F室，實用558方呎，兩房間隔，向西北望海景，獲租客在無睇樓下以月租2.3萬元「零議價」承租，實用呎租約41元。業主2022年11月約1000萬元購入，租金回報約2.8厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款