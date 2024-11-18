鄧成波家族兩舖 遭接管人放售

護老院承租 共估值約3.5億

第一太平戴維斯投資部資深董事方詠清指出，上述放售物業包括大華大廈地下F舖、1樓至4樓全層及天台部分，涉及約2.12萬方呎，主要由護老院租用，最多可容納237人；而偉晴閣物業則為地下5至6號舖及1樓全層，總面積約1.16萬方呎，現時主要由護老院承租，最多可收納124人，物業將連租約或交吉出售。據悉兩物業每項估值約1.7億至1.8億元，合共約3.5億元。

值得留意的是，鄧成波家族於2018年，分別以2.5億元及約3億元購入大華大廈及偉晴閣一籃子物業，合計約5.5億元，及後已售出部分樓面，作價共4704萬元，餘下物業則於今次推出市場招標，即使以市值約3.5億元計算，連同已出售物業仍不足4億元，即較當年鄧氏購入價低約1.5億元或27%。

10月商廈市場錄約526宗租賃成交

另中原（工商舖）最新統計，10月份商廈市場錄得約526宗租賃成交，涉及樓面約156萬方呎，較去年同期分別大幅上升約26.44%及約50.51%，按月則上升17.94%及44%。

中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，最新一份《施政報告》繼續大力發展「總部經濟」，加上最新美聯儲局本月再度減息，對整體營商環境而言有推動作用，相信租務市場會維持活躍。