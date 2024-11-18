新寶城睇樓增 業主收窄議價空間

明報記者 趙頌明

利嘉閣高級經理鄭啟聰表示，新寶城第4座中低層F室，實用面積約377方呎，屬兩房間隔，外望內園景，原業主於2022年6月以720萬元放售單位，終以505萬元成交，實呎約13,395元，即累積減價215萬元或30%，據悉新買家為外區家庭客；原業主於2013年以約396萬元買入單位，持貨至今沽出，帳面獲利約109萬元，期內物業升值近28%。

兩房園景減價三成後 505萬沽

中原高級分區營業經理鍾宏遠表示，屯門大興花園於減息後交投亦見加快，本月至今累錄約5宗成交，已追貼上月全月的6宗，最新成交為屋苑2期第5座高層E室，實用面積475方呎兩房間隔，原業主叫價420萬元，新近以386萬元沽出，減價34萬元或8%、實呎8126元。

原業主於2020年1月以600萬元買入，持貨4年多，帳面蝕214萬元或36%，連使費計料實蝕約228萬元或38%。

大興兩房386萬易手 業主蝕近四成

市區成交方面，資料顯示，西灣河鯉景灣安屏閣低層F室，實用面積629方呎3房1套間隔，據悉單位附有不俗裝修，並設部分入牆家俬，近日以840萬元易手、實呎13,355元；成交紀錄顯示，單位對上數層之中層F室，今年3月份以750萬元成交，即上述新成交價，較約半年前回升90萬元或12%；原業主於2018年1175萬元購入，帳面蝕335萬元或29%，連使費料實蝕約400萬元或34%。

海逸豪園3房「零議價」1400萬獲承接

此外，利嘉閣聯席董事曾淑貞稱，紅磡海逸豪園第7座高層C室，實用面積882方呎3房1套連工人房等，望內園及海景，有買家「零議價」以1400萬元承接，實呎15,873元，料重返同類單位約2015年價位；原業主2021年1680萬元購入，持貨約3年多，帳面蝕280萬元或17%，連使費料實蝕約370萬元或22%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]