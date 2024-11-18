moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

新寶城睇樓增 業主收窄議價空間

【明報專訊】本港銀行本月再度跟隨美國減息，二手交投維持活躍水平，其中將軍澳新寶城本月至今暫錄3宗成交，屋苑一個實用面積377方呎兩房單位，以505萬元成交、折合實呎約13,395元。區內代理表示，因多項利好因素令樓市交投氣氛改善，業主的議價空間由5％至6%，收窄至2%至3%，惟新寶城近日的睇樓量較對上一周同期多近倍，預期本月最終可錄得9宗成交，較10月份錄約5宗，增加約八成。

明報記者 趙頌明

利嘉閣高級經理鄭啟聰表示，新寶城第4座中低層F室，實用面積約377方呎，屬兩房間隔，外望內園景，原業主於2022年6月以720萬元放售單位，終以505萬元成交，實呎約13,395元，即累積減價215萬元或30%，據悉新買家為外區家庭客；原業主於2013年以約396萬元買入單位，持貨至今沽出，帳面獲利約109萬元，期內物業升值近28%。

兩房園景減價三成後 505萬沽

中原高級分區營業經理鍾宏遠表示，屯門大興花園於減息後交投亦見加快，本月至今累錄約5宗成交，已追貼上月全月的6宗，最新成交為屋苑2期第5座高層E室，實用面積475方呎兩房間隔，原業主叫價420萬元，新近以386萬元沽出，減價34萬元或8%、實呎8126元。

原業主於2020年1月以600萬元買入，持貨4年多，帳面蝕214萬元或36%，連使費計料實蝕約228萬元或38%。

大興兩房386萬易手 業主蝕近四成

市區成交方面，資料顯示，西灣河鯉景灣安屏閣低層F室，實用面積629方呎3房1套間隔，據悉單位附有不俗裝修，並設部分入牆家俬，近日以840萬元易手、實呎13,355元；成交紀錄顯示，單位對上數層之中層F室，今年3月份以750萬元成交，即上述新成交價，較約半年前回升90萬元或12%；原業主於2018年1175萬元購入，帳面蝕335萬元或29%，連使費料實蝕約400萬元或34%。

海逸豪園3房「零議價」1400萬獲承接

此外，利嘉閣聯席董事曾淑貞稱，紅磡海逸豪園第7座高層C室，實用面積882方呎3房1套連工人房等，望內園及海景，有買家「零議價」以1400萬元承接，實呎15,873元，料重返同類單位約2015年價位；原業主2021年1680萬元購入，持貨約3年多，帳面蝕280萬元或17%，連使費料實蝕約370萬元或22%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款