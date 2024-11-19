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廣明苑本月估價彈升3% 呎價逼萬元

【明報專訊】樓市氣氛改善，居屋估價走勢與私宅相似，本月全部40個估價個案，有26個估價維持上月水平，佔比65%；10個按月錄升幅，佔比25%，升幅0.3%至3.21%；4個按月回落，佔比一成，跌幅1.94%至2.17%。值得留意，估價按月回落個案，均屬中銀香港（2388），匯豐由於近月估價下調幅度較高，11月全數單位估價已見回穩或微升。

據本報統計，將軍澳廣明苑廣寧閣中層14室，實用面積429方呎1房戶、以及廣瑞閣中層11室，實用面積601方呎兩房戶，中銀香港2月估價分別為405萬元及558萬元，其後估價於大半年間維持不變，至11月突打破悶局上升約3%，分別升至418萬元及575萬元，即每實呎估價分別9744元及9567元。

康山回升軌 兩月累升不足1%

至於港島「居屋王」鰂魚涌康山花園，第3座中層F室，實用面積592方呎3房戶，8月匯豐估價733萬元，9月估價一度跌約一成至667萬元，10月回升0.45%至670萬元、11月再升0.3%至672萬元，即兩個月累升0.75%。另外，屋苑5座低層C室，實用面積592方呎3房戶，匯豐8月估價694萬元，9月跌一成至624萬元，10月微升0.48%至627萬元、本月估值再彈0.32%至629萬元，即兩個月累升約0.8%。不過，上述兩個單位的估價仍較8月跌約9%。

事實上，近期個別資助房屋的二手價創近月新高，如馬鞍山恒安邨恒峰樓中層18室，實用面積430方呎兩房間隔，新近約430萬元成交（已補價），實呎約1萬元，料為馬鞍山公屋自去年7月後、約16個月來呎價新高；不過，原業主2019年450萬元購入（已補價），帳面蝕20萬元，連使費有機會實蝕約40萬元或9%。

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