靄華押業老闆2180萬購屯門地舖

上述單位原業主於2009年以1350萬元購入物業，持貨15年，帳面獲利830萬元，物業期內升值61%。資料顯示，靄華押業現正租用松苑地下8A號舖，不排除今次入市作自用。

力寶中層1828萬易手

業主輸逾五成

不過，部分指標商廈仍錄得大額蝕讓成交；資料顯示，金鐘力寶中心第2期11樓一個單位，面積1425方呎，上月以1828萬元售出、呎價12,828元。

上址原業主為行健資產管理行政總裁顏偉華、首席投資總監蔡雅頌及相關人士，於2018年以4000萬元購入，帳面蝕2172萬元或54%。

另一方面，紀惠集團繼早前放售上環信德中心單位後，第一太平戴維斯表示，該集團現正放售銅鑼灣摩理臣山道39號全幢精品酒店，物業總樓面約55,238方呎，據悉物業現時市值約6.3億元。

紀惠放售摩理臣山道酒店

市值6.3億

資料顯示，物業曾由正八集團主席廖偉麟於2013年以6.8億元購入，2016年以8.8億元售予其母親廖湯慧靄旗下紀惠集團，即現市值較2013年廖偉麟購入價，低5000萬元或7%。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠指出，上述物業為一幢26層高精品酒店，共提供98間房間，每個房間面積約176至324方呎，目前物業用作青年宿舍，提供184個宿位。