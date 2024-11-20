滙都II實呎1萬推81伙 周六開賣 4新界西北新盤逾2100伙 部署明年上半年推

樓花期長約7個月的滙都II（與滙都I相同），首推81伙涉1房至3房戶，實用299至535方呎，價單定價362萬至657萬餘元，以最高直減折扣14.5%計，折實價309萬至561萬餘元、折實呎價9528至12,584元，整批折實均呎10,418元；入場單位為第6座地下B02室，實用299方呎1房戶，折實價309.68萬元、折實呎價10,357元；可留意是，首批單位約有13伙，折實呎價低於1萬元。

對比滙都I，去年首批折實均呎1.37萬元，是次滙都II開價低約24%，並較同區長實（1113）2021年開售的#LYOS、首批折實均呎15,503元低約三成；泛海國際執行董事關堡林表示，滙都I、II位置不同，呎價不能作直接比較，形容是「直逼居屋價」，但指項目有加價空間。

最低實呎9528元 1房入場309萬

泛海亦提供靈活建築期付款計劃及智醒投資建築期付款計劃，總折扣分別9%、8%，較現金付款計劃相差5.5至6.5個百分點。此外，單位總數623伙的滙都I，去年迄今累售近410伙、套現逾21億元。

關堡林：開價反映與滙都I位置不同

至於另外4個位於新界西北、有望明年上半年前推出的新盤，焦點為信置（0083）的錦上路站柏瓏III，涉680伙，單位涵蓋1房至3房，已經獲批預售樓花同意書；元朗則有兩個，分別是嘉里（0683）旗下十八鄉路項目、長實（1113）錦田錦泰路項目，各涉594及約330伙；新地（0016）天水圍天恩路YOHO WEST第2期，涉525伙。

101 KINGS ROAD周六首輪賣157伙

此外，宏安地產（1243）旗下炮台山101 KINGS ROAD再加推26伙，折實均呎25,761元，1房折實價601.9萬元起，該盤迄今以價單共推出157伙，佔單位總數251伙的63%，項目過去4日累收約1200票，超額近7倍，並定於周六（11月23日） 首輪銷售盡推157伙，明日截止認購登記。

明報記者