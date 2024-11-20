moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

滙都II實呎1萬推81伙 周六開賣 4新界西北新盤逾2100伙 部署明年上半年推

【明報專訊】近日一手交投雖然平淡，但仍有發展商積極開盤；涉402伙、泛海（0129）發展元朗洪水橋滙都II公布首張價單及銷售安排，以折實均呎10,418元首推81伙，較去年7月滙都I首批折實均呎1.37萬元低約24%，1房折實入場費逾309萬元，並落實周六（23日）首輪以先到先得發售。新界西北將是未來半年新盤主戰場之一，除滙都II外，另外4個有機會於明年上半推出的新盤，單位總數涉逾2100伙。

樓花期長約7個月的滙都II（與滙都I相同），首推81伙涉1房至3房戶，實用299至535方呎，價單定價362萬至657萬餘元，以最高直減折扣14.5%計，折實價309萬至561萬餘元、折實呎價9528至12,584元，整批折實均呎10,418元；入場單位為第6座地下B02室，實用299方呎1房戶，折實價309.68萬元、折實呎價10,357元；可留意是，首批單位約有13伙，折實呎價低於1萬元。

對比滙都I，去年首批折實均呎1.37萬元，是次滙都II開價低約24%，並較同區長實（1113）2021年開售的#LYOS、首批折實均呎15,503元低約三成；泛海國際執行董事關堡林表示，滙都I、II位置不同，呎價不能作直接比較，形容是「直逼居屋價」，但指項目有加價空間。 

最低實呎9528元 1房入場309萬

泛海亦提供靈活建築期付款計劃及智醒投資建築期付款計劃，總折扣分別9%、8%，較現金付款計劃相差5.5至6.5個百分點。此外，單位總數623伙的滙都I，去年迄今累售近410伙、套現逾21億元。

關堡林：開價反映與滙都I位置不同

至於另外4個位於新界西北、有望明年上半年前推出的新盤，焦點為信置（0083）的錦上路站柏瓏III，涉680伙，單位涵蓋1房至3房，已經獲批預售樓花同意書；元朗則有兩個，分別是嘉里（0683）旗下十八鄉路項目、長實（1113）錦田錦泰路項目，各涉594及約330伙；新地（0016）天水圍天恩路YOHO WEST第2期，涉525伙。

101 KINGS ROAD周六首輪賣157伙

此外，宏安地產（1243）旗下炮台山101 KINGS ROAD再加推26伙，折實均呎25,761元，1房折實價601.9萬元起，該盤迄今以價單共推出157伙，佔單位總數251伙的63%，項目過去4日累收約1200票，超額近7倍，並定於周六（11月23日） 首輪銷售盡推157伙，明日截止認購登記。

明報記者

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款