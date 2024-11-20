moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

澐璟本月沽6伙 吸金2.5億

【明報專訊】新盤市場交投氣氛雖平淡，但多個啟德跑道區新盤均錄得成交；華潤置地（海外）及保利（0119）合作的澐璟，最新售出第8座32樓A室，實用1523方呎3房1套間隔，成交價逾5498萬元、實呎3.61萬元，據成交紀錄冊顯示，買家享180日成交期，並有1個車位認購權等優惠。澐璟本月至今暫售出6伙，吸金總額約2.5億元。

投資客2145萬掃啟德海灣3伙

嘉華（0173）牽頭發展的啟德海灣，獲投資客以逾2145萬元，連購3個兩房戶作長線投資，涉及單位實用介乎427至432方呎，成交價688萬至746萬元、實呎約1.6萬至1.74萬元。

會德豐牽頭兩個跑道區現樓亦錄得成交，其中DOUBLE COAST I 第3座6樓H室，實用324方呎1房間隔，成交價548.9萬元、實呎1.69萬元；同系已入伙的MIAMI QUAY I，亦新售出第1座2樓A室，實用716方呎3房1套間隔，作價1748.1萬元、實呎2.44萬元。

內地家庭客6260萬購大學閣3房

一手豪宅亦續錄交投，華懋西半山大學閣，新售出第2座6樓B室，實用1584方呎3房雙套間隔，獲內地家庭客斥6260萬元購入、實呎3.95萬元；大學閣今年至今暫錄16宗成交，套現逾10.4億元，平均成交實呎4.2萬元。

瓏珀山4房戶售2654.6萬

新界方面，新地（0016）本周招標推售何文田太子道西233號單位之際，同系沙田半山瓏珀山，新售出Crown Tower的15樓C室，實用1494方呎4房雙套間隔，成交價2654.6萬元、實呎1.77萬元；項目5月底重推至今累售97伙、套現逾20.8億元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款