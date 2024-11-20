澐璟本月沽6伙 吸金2.5億

投資客2145萬掃啟德海灣3伙

嘉華（0173）牽頭發展的啟德海灣，獲投資客以逾2145萬元，連購3個兩房戶作長線投資，涉及單位實用介乎427至432方呎，成交價688萬至746萬元、實呎約1.6萬至1.74萬元。

會德豐牽頭兩個跑道區現樓亦錄得成交，其中DOUBLE COAST I 第3座6樓H室，實用324方呎1房間隔，成交價548.9萬元、實呎1.69萬元；同系已入伙的MIAMI QUAY I，亦新售出第1座2樓A室，實用716方呎3房1套間隔，作價1748.1萬元、實呎2.44萬元。

內地家庭客6260萬購大學閣3房

一手豪宅亦續錄交投，華懋西半山大學閣，新售出第2座6樓B室，實用1584方呎3房雙套間隔，獲內地家庭客斥6260萬元購入、實呎3.95萬元；大學閣今年至今暫錄16宗成交，套現逾10.4億元，平均成交實呎4.2萬元。

瓏珀山4房戶售2654.6萬

新界方面，新地（0016）本周招標推售何文田太子道西233號單位之際，同系沙田半山瓏珀山，新售出Crown Tower的15樓C室，實用1494方呎4房雙套間隔，成交價2654.6萬元、實呎1.77萬元；項目5月底重推至今累售97伙、套現逾20.8億元。