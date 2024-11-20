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63 POKFULAM開放式連錄蝕讓 業主實蝕四成

【明報專訊】二手迷你戶業主頻損手離場，利嘉閣高級聯席董事張智恆表示，西營盤薄扶林道63 POKFULAM第1座中層單位，實用209方呎開放式戶，新近以463萬元易手，料為屋苑歷來成交價新低、實呎2.21萬元，原業主2018年以708萬元一手購入，帳面蝕245萬元或35%，連使費有機會實蝕約275萬元或39%。

同座另一高層單位，實用264方呎開放式戶，以570萬元易手、實呎2.15萬元，原業主2019年以812.8萬元一手購入，帳面蝕242萬元或30%，連使費有機會實蝕約278萬元或34%。

天鑽兩房業主撈底 3個月帳賺兩成

新界方面，部分早前樓價跌勢過急屋苑，有業主「撈底」並沽貨獲利；美聯助理營業董事林奕俊表示，大埔天鑽第12座低層C室，實用524方呎兩房戶，以628萬元沽出、實呎1.19萬元。

原業主今年8月以528萬元購入，當時成交實呎約1萬元，料為屋苑歷來最低二手呎價，業主持貨3個月沽出，帳面賺100萬元或19%。

富豪3房呎價8123元 3年新低

另資料顯示，沙田富豪花園G座中層C室，實用831方呎3房1套戶，以675萬元易手、實呎8123元，料為屋苑約3年來最低成交呎價，惟原業主於2010年430萬元購入，帳面仍賺245萬元或57%。

馬鞍山海典灣錄3年來最大額成交，世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯指出，海典灣第3座連天台單位，實用1181方呎3房1套間隔，設內置樓梯通往天台，望海景，經議價後減120萬元或7%，以1680萬元沽成交、實呎1.42萬元；原業主早於2002年以708萬元一手買入，持貨22年，帳面賺972萬元或1.4倍。

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