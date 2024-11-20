moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

太子道西233號 坐落豪宅地段 毗鄰加多利山

【明報專訊】何文田太子道西屬九龍傳統豪宅地段，近年有不少新派豪宅落成；作為區內最新登場新盤的太子道西233號，為新地（0016）今年最新推出的新項目，並已屆現樓，樓盤主打實用3房至4房單位，並已推出首批4房戶及特色戶招標，在近期豪宅新盤交投暢旺的市道下，料將成為市場焦點。

明報記者 江俊洋

攝影 賴俊傑

新地與會德豐合作發展、屬單幢項目的太子道西233號，以毗鄰加多利山傳統豪宅區為最大賣點，項目僅提供75伙，單位實用面積由375至1748方呎，標準單位屬兩房至4房間隔，位於3樓至17樓，每層設有5至7伙；另設11伙特色戶，位於2樓、18樓及19樓。

提供75伙 涵蓋兩房至4房戶

單位景觀大致可分為兩種，向南單位望加多利山豪宅群，向北單位則面向太子道西，故後者相信較容易受車聲影響。全盤設38個住宅車位，單位與車位比例約2:1，屬區內新盤較罕有。

負責銷售的新地，已公布首批特色戶及4房分層單位作招標，目前亦已開放現樓予準買家預約參觀。至於率先推售單位，包括今次介紹的19樓A室頂層連天台特色戶，命名為頂層「天池至尊」，實用面積1748方呎4房雙套間隔，為全盤面積最大單位。

頂層「天池至尊」兼享都會景山景

大廳長約7.5米、闊約4.5米，面積超過360方呎；廳內備有兩個大窗，增加室內採光度，其中一邊連接露台，前臨加多利山。所有房間歸向大廳一邊，同樣享有加多利山的景觀，主人套房更擁雙景觀優勢，並可遠眺何文田市景，房內的衣帽間連套廁自成一隅，浴室備有「五件頭」潔具。

單位內置樓梯直達天台，天台面積逾1200方呎，亮點是設有私人泳池，讓住戶盡情俯瞰整個加多利山。至於廚房，設三邊工作枱面，提供Miele煤氣爐及電磁爐、西門子雙門雪櫃連冰箱等家電。

會所連室外園林面積逾9000呎

至於16樓B室，實用面積1039方呎，4房雙套連工作間及廁間隔，屬項目面積最大之分層標準戶，客廳連接39方呎露台，主人房浴室連接16方呎工作平台，樓層高度約3.46米。

項目1樓全層為住客會所，連室外園林面積逾9000方呎，設有健身室、音樂室及娛樂室等，還有長約20米室外游泳池。發展商透露，預計項目管理費每方呎約6.6至6.7元。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

[睇樓手冊]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款