張栢芝經理人3580萬購康樂園洋房

資料顯示，今次成交物業為康樂園康樂園5街單號屋，實用2520方呎，4房間隔，連約2500方呎花園，上月以3580萬元售出，實呎約14,214元。買家以Golden Mirror Company Limited作登記，公司董事周靜儀（Emily），為藝人張栢芝經理人。

莫華倫家族3718萬沽凱旋門3房戶

資料顯示，周靜儀多年前已陪伴張栢芝加盟中國星至今，亦是張栢芝兩個兒子的契媽，近日開設YouTube頻道，並以「鏡姐」之名當YouTuber。資料顯示，上述洋房原業主為皇朝家居前執行董事林岱或相關人士，2004年以約2000萬元購入單位，持貨長達20年，帳面獲利1580萬元，物業升值79%。

另外，莫華倫家族或相關人士，近月先後售出多個豪宅物業。資料顯示，該家族成員最新售出的單位，位於九龍站凱旋門2座極高層C室，實用1103方呎，3房1套間隔，上月以3718萬元連車位售出，實呎33,708元。原業主為莫華倫家族成員莫綺文及相關人士，於2005年以約1944萬元連車位購入，持貨19年現帳面獲利1774萬元，賺幅約91%。

[香港地產]