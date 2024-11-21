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紀惠2.77億放售力寶中心全層

【明報專訊】近期不少投資者放售工商物業，當中紀惠集團近月更連環放售3項大額物業，市值共約15.7億元，包括最新放售的金鐘力寶中心2座全層，叫價2.77億元，較17年前購入價高約1.11倍。

高17年前購入價逾1倍

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，上述物業為力寶中心2座39樓全層，面積約12,158方呎，現以約2.77億元放售，呎價約2.28萬元，現分間為3個單位，其中兩個已租出，一個交吉。紀惠集團2007年4月以呎價10,800元購入作收租，持貨約17年，現叫價較購入價高約1.11倍。近月紀惠集團連環放售3項物業，除上述力寶中心單位外，9月以約6.63億元放售上環信德中心西翼35樓全層，以及近日放售、市值約6.3億元的銅鑼灣摩理臣山道39號全幢酒店，合計約15.7億元。

曾福琴行1100萬放售灣仔商廈單位

另中原謝立生表示，灣仔東美中心17樓07室，面積1405方呎，現以1095.9萬元放售，呎價約7800元。上述物業由「曾福琴行」或相關人士1989年960萬元購入同層3個單位自用，現放售其中一個單位。

先達90呎舖31萬沽 1個月炒貴55%

不過在舖市低潮下仍有短炒獲利個案，旺角先達廣場2樓S62號舖，面積約90方呎，9月中曾以31萬元易手，至10月中再以48萬元「摩貨」售出，呎價5333元，持貨約1個月，帳面獲利17萬元或55%。沙田禾香街1號華威工業大廈5樓A、B室，面積約7965方呎，上月2000萬元易手，買家以PBSV Limited登記，董事為金朝陽（0878）主席陳慶達及相關人士，原業主1988至1992年共360萬元購入，帳面獲利1640萬元或4.6倍。

[香港地產]

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