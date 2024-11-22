上季135伙動工 按季挫96%見16年新低

【明報專訊】上季樓市仍處調整期，發展商亦繼續放緩項目發展步伐。據屋宇署公布，9月份全港只有兩個私人住宅項目、合共91伙動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），累計第三季只有135個單位動工，按季大減96%之餘，亦為2009年以來63個季度、即接近16年新低，首3季動工量累計共4539伙，亦為近10年同期新低。