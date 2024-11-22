moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

上季135伙動工 按季挫96%見16年新低

【明報專訊】上季樓市仍處調整期，發展商亦繼續放緩項目發展步伐。據屋宇署公布，9月份全港只有兩個私人住宅項目、合共91伙動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），累計第三季只有135個單位動工，按季大減96%之餘，亦為2009年以來63個季度、即接近16年新低，首3季動工量累計共4539伙，亦為近10年同期新低。

首3季共4539伙動工 近10年新低

另今年9月全港共有5個項目落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），涉1299伙私樓，按月增41%，季內有3826伙私宅落成，按季增加80%，但今年首3季累積落成量共10,923伙，較去年同期的10,090伙增加8%，為近5年同期次低。

9月批出1份住宅建築圖則

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，首3季私宅落成量僅達差估署預測全年22,267伙的49%，估計今年全年落成量約1.6萬伙，與差估署全年預測數字料有顯著差距。

事實上，除上季動工量跌至近年新低外，9月批則數目亦處於低位。屋宇署公布，9月共批出7份建築圖則，惟當中只有一項住宅發展、一項商業發展等，其中資本策略（0497）持有的赤柱村道44號、即前瑪利諾神父宿舍項目，物業9月份獲批重大修訂圖則，項目最新批建1座3層高（在1層地庫停車場之上）住宅，涉及約27,806方呎樓面。資料顯示，上述赤柱村道44號內的瑪利諾神父宿舍屬一級歷史建築，資策2016年以約7.8億元購入。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款