宏安101 KINGS ROAD 收1594票超額逾9倍

另泛海（0129）旗下洪水橋滙都II，明天於荃灣Plaza 88以先到先得形式發售81伙，折實均呎約1.04萬元。泛海執行董事關堡林表示，項目公布首張價單後，迄今錄逾300組客人查詢參觀，以及親身視察項目地盤。新盤開售前夕，同系滙都I連沽兩伙，包括第1座2樓A09室，實用450方呎，兩房間隔，獲外籍客以449.92萬元購入自用，呎價9998元。

天璽．天再沽4伙 套現逾2億

上月熱賣的新地（0016）啟德天璽．天，最新招標沽出4伙，涉逾2億元，成交價由2892.1萬至7755萬元，呎價26,727至39,068元，而成交金額及呎價最高的單位為第3座（Peak Tower）42樓B室，實用1985方呎，4房雙套間隔，以7755萬元售出，呎價39,068元。項目全盤則累積標售105伙，當中第3座的Peak Tower累錄48伙，平均每伙成交金額均逾5100萬元。

新界洋房新盤貨尾連錄成交，保利置業（0119）已屆現樓的屯門青山灣洋房項目瑧譽，10日內錄第二宗成交，最新標售9號洋房及9號居室，實用分別5201方呎及650方呎，合共5851方呎，連雙車位以1.35億元售出，實呎23,073元，成交期為90日。洋房連地下樓高3層，5套房間隔，連928方呎花園、1168方呎天台等。

瑧譽9號洋房連居室1.35億沽

參考毗鄰的8號屋，實用5211方呎，連花園、天台連雙車位等，於2021年12月以逾2.14億元、實呎4.12萬元售出，仍為項目目前最高價成交，當時買家成交期720日，惟成交不連居室。另建灝地產旗下赤柱現樓項目ONE STANLEY，年初至今累沽14伙，套現約12.1億元，項目本地買家佔六成。

[香港地產]