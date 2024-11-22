專才1720萬入市逸樺園 呎價逼2.1萬一年新高

盛世4房1763萬沽 同類8個月升75萬

此外，美聯分行首席助理聯席董事羅航星透露，大圍名城3期盛世5座中層NC室，實用1042方呎，4房1套連士多房間隔，新近以1762.8萬元易手，實呎16,917元。資料顯示，單位對上數層同類中層NC室，今年3月份以1688萬元易手，反映同類成交價約8個月升約74.8萬元或4%。原業主2011年1148.1萬元一手購入，持貨約13年，帳面升614.7萬元或54%。

康山兩房552萬沽 6年實蝕四成

不過，過去有「居屋王」之稱的鰂魚涌康山花園，則錄二手勁蝕個案。美聯分行首席高級營業經理蔡玉峰表示，康山花園6座低層A室，實用484方呎，兩房間隔，獲用家以552萬元已補價承接，實呎11,405元。原業主2018年863萬元已補價購入，一度創出全港居屋兩房成交價最高紀錄，惟物業6年貶值311萬元或36%，連使費料實蝕355萬元或41%。值得留意，該單位再對上業主2014年以548萬元已補價買入，即現成交價與單位10年前做價相若。

另中原分行區域營業經理林家傑表示，荔枝角曼克頓山5座低層B室，實用1126方呎，3房1套連工人套房間隔，望市景，以1800萬元易手，實呎15,986元。原業主今年3月才以1768萬元購入，帳面雖升32萬元或1.8%，惟連使費料實蝕約70萬元或4%。

[香港地產]