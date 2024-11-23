moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

鄧耀昇妻3000萬購碧瑤灣一對相鄰戶

【明報專訊】「舖王」鄧成波於2021年離世後，其家族積極沽出多個物業，但近日卻錄得罕有入市個案，其中鄧成波新抱、即鄧成波孻仔鄧耀昇妻子葉靄璇或相關人士，本月就以共3000萬元購入薄扶林碧瑤灣一對相鄰單位。

資料顯示，上述單位為碧瑤灣27座高層A、C室，實用面積分別1012及1314方呎，原則為兩個相鄰單位，前者屬兩房戶，後者則為三房戶，本月分別以1300萬元及1700萬元各連一個車位售出，呎價分別12,846元及12,938元，而若以單位實用面積共2326方呎、成交價共3000萬元計，平均實呎為12,898元。資料顯示，買家同以Vision Fortune Limited名義作登記，公司董事為鄧耀昇妻子葉靄璇。原業主2009年以共2470萬元購入上述兩單位連兩車位，持貨約15年，帳面獲利530萬元或約21%。

方文雄1838萬購寶雲道舊樓

另市場亦有本地老牌發展商家族入市。資料顯示，中半山寶雲道6C號一個舊樓單位，面積約1017方呎，上月底以1838萬元連兩個車位售出，實呎18,073元，買家為方潤華興盛有限公司，董事包括協成行董事總經理方文雄等。原業主則於2007年1575萬元購入，帳面獲利263萬元或17%。

不過，個別投資者再度沽貨。資料顯示，資深舖位投資者、「銀城物業投資」創辦人何國鴻，本月中以2200萬元售出九龍站漾日居7座中層E室，單位實用面積1074方呎，3房雙套間隔，實呎20,484元，何氏2004年800萬元購入，持貨約20年，帳面獲利1400萬元或1.75倍。

其他二手方面，中原地產資深區域營業經理梁岳宏表示，青衣青泰苑本月暫錄得6宗成交，較上月全月兩宗升兩倍，成交量僅次於私樓翠怡花園的8宗，其中青泰苑A座高層6室，實用面積554方呎，屬3房間隔，以500萬元已補價易手，實呎9025元。原業主2014年475萬元已補價買入，持貨約10年，帳面獲利25萬元或5%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款