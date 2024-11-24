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101 KINGS ROAD首輪沽百伙

【明報專訊】一手市場升溫，兩全新盤同於昨日開售，合共售出近150伙。港島區新盤匱乏，宏安地產（1243）旗下炮台山101 KINGS ROAD，昨日推售157伙，單日售出約100伙，更獲大手客斥資逾3100萬元購入4伙；另泛海（0129）旗下洪水橋滙都II，則以銀碼細吸客，首輪推售81伙，全日售出約45伙，佔首輪逾半數單位。

樓花期約14個月的101 KINGS ROAD，上周以招標形式售出3伙後，昨日以價單形式推售157伙。項目銷售處設於銅鑼灣謝斐道Tower 535，昨到場揀樓人數眾多，人龍由該廈電梯大堂排至地下謝斐道，場面熱鬧。

市場消息指昨售出99伙，佔價單可供發售的63%。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目在A組大手時段，有3組客人分別購入4伙，其中一組為該行買家，購入兩伙兩房梗廚和兩伙一房戶，以即供價計，涉資約3123萬元。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，該行有大手客擬斥資約2000萬元購入兩伙兩房戶作長線投資之用。

另一邊廂，屬短期樓花項目、泛海洪水橋滙都II，樓花期約7個月，昨日以先到先得形式推售81伙，折實均呎約1.04萬元，折實入場費約309萬元起。泛海執行董事關堡林表示，項目昨日售出45伙，連同滙都I 本月售出的38伙，滙都本月共售出83伙。

滙都II售出45伙

此外，會德豐等發展的啟德跑道區DOUBLE COAST I ，昨日以招標售出一伙高座天際特色連天台及平台特色戶，單位位於第3座39樓A室，實用1275方呎，4房2套連工作間及洗手間，連平台264方呎和天台402方呎，成交價3187.5萬元，實呎2.5萬元，成交價創項目新高，呎價亦創高座單位新高。

同系MIAMI QUAY I亦售出一伙，單位為1座9樓B室，實用661方呎，3房1套間隔，成交價1628.5萬元，實呎24,637元。據悉，MIAMI QUAY I 至今累售130伙，套現逾15.8億元。中原陳永傑表示，10月施政報告至今樓市轉旺，惟受大選因素影響，成交量增加，但樓價升幅不大，市場需時消化，相信全月一手宗數可達1200宗，本季樓價有望止跌回升3%，而全年樓價跌幅收窄至4%。

[香港地產]

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