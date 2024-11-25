話你知：啟德跑道區本周成新盤戰場 雙鑽明賣32伙

中海外（0688）旗下已獲批滿意紙的維港‧雙鑽，上周六起對外開放現樓示範單位後，明日發價單形式首輪開售32伙，其中16伙兩房戶新增額外4%至7%折扣，連同原有最高10%直減折扣，個別單位最高折扣達17%，整批開售單位折實均呎19,768元，入場單位為第1B座8樓E室、實用面積247方呎開放式戶，折實價417.9萬元、呎價近1.7萬元；另全盤僅得1伙的特色戶第2B座30樓D室，亦於明日至明年3月底期間招標。

DOUBLE COAST I 明發售5伙兩房戶

另外，同區會德豐牽頭、中海外有份參與發展的DOUBLE COAST I，發展商日前對公眾開放現樓示範單位，亦於明日加推5伙兩房戶發售，折實價由762萬至775萬餘元、折實呎價1.72萬至1.84萬元，本周四（28日）再發售兩伙。

壹嘉周四賣21伙 逾八成連租約售

其他市區新盤方面，賭王四太梁安琪旗下尚嘉控股發展、已入伙的灣仔壹嘉，個別單位減價後，周四以價單發售17伙，另招標發售4伙，涉26至35樓的高層戶；可留意的是，其中17伙、即約81%單位屬連租約發售。另五礦地產（0230）油塘現樓蔚藍東岸，明日起招標發售兩伙，翻查資料，相關單位分別於今年4月、5月撻大訂。

另鷹君（0041）大埔白石角朗濤第3座地下B室，明日起招標重推，屬實用面積1283方呎3房連花園特色戶，去年5月以3115萬元售出，惟買家新近撻大訂，料遭殺訂15%涉約467萬元。