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囍匯本月錄10租賃 內地客2.8萬租一房

【明報專訊】踏入11月底，住宅租務市况仍活躍，中原副分區營業經理周世康表示，灣仔囍匯本月至今暫錄逾10宗租賃成交，其中第2座低層J室，實用面積532方呎1房間隔，業主月租叫價3萬元，減價2000元或約7%後，以2.8萬元租出，實用呎租約53元，新租客為內地客，於中環上班；業主於2013年以979萬元一手購入，享逾3.4厘租金回報率。

形薈兩房租2.58萬 呎租48元

美聯高級區域經理周永業表示，筲箕灣形薈第2座中層A室，實用面積539方呎兩房戶，獲同區客以月租2.58萬元承租，實用呎租約48元；業主於2018年以約1334萬元購入，享租金回報率2.3厘。

夫婦1.8萬租泓景臺兩房 呎租37元

九龍方面，香港置業首席高級營業經理黃銘傑表示，荔枝角西九四小龍之一的泓景臺，新錄第1座極低層位租賃成交，屬實用面積482方呎兩房間隔，業主以約1.88萬元放租約兩星期後，吸引外區客洽詢，經議價後減800元或4%，以1.8萬元租出，實用呎租逾37元，新租客為一對夫婦，睇樓1次決定承租；原業主於2005年以約275萬元一手購入，享租金回報率近8厘。

現崇山3房3.5萬承租 呎租42元

利嘉閣聯席董事李嘉輝表示，黃大仙現崇山第6A座高層D室新錄租賃成交，屬實用面積827方呎3房1套間隔、望獅子山景，新租客向業主洽租，並以3.5萬元承租，實用呎租約42元；業主於2013年以約1287.8萬元一手購入，享租金回報率3.3厘。

至於新界，中原分區營業經理葉津榮表示，屯門御海灣第2座中層D室，實用面積372方呎兩房戶，可望海景，業主月租叫價1.5萬元，議價後僅減200元或1%，以1.48萬元租出，實用呎租約40元，新租客為兩名韓國空姐；業主於2020年693.15萬元一手買入，享租金回報率約2.6厘。

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