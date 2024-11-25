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白居二320萬購富健兩房戶 業主蝕16%

【明報專訊】整體二手交投氣氛平淡，新界個別資助房及私宅單位均錄蝕讓成交；祥益地產區域董事黃慶德表示，屯門居屋富健花園第5座低層單位，實用面積484方呎兩房間隔，原業主10月於居二市場以365萬元放盤（未補地價），累減45萬元或12%，終以居二價320萬元易手、呎價6612元（未補地價），買家為區內白居二客（白表免補地價購二手居屋）；原業主2019年以未補價362.8萬元購入單位，持貨5年，帳面蝕42.8萬元或約12%，連稅項及使費料實蝕約58萬元或16%。

嘉熙兩房550萬沽 一手業主輸38%

私宅方面，中原副分區營業經理徐家倫表示，大埔白石角嘉熙第1座中層單位，實用面積455方呎兩房間隔，原業主開價約610萬元，議價後減價60萬元或近一成，以550萬元沽出、實呎12,088元。

上述單位原業主於2018年6月以約814萬元一手購入，持貨6年，帳面蝕約264萬元或約32%，若連稅項和使費料實蝕約308萬元或38%。

另一方面，過去周末市場有兩個分別位處炮台山及洪水橋的新盤開售，十大屋苑二手交投淡靜，據中原統計，十大屋苑過去兩日只錄6宗成交，按周持平，惟零成交屋苑有6個，包括鰂魚涌太古城和康怡花園、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、將軍澳新都城及沙田第一城。

十大屋苑周末6成交 六屋苑「吞蛋」

藍田麗港城周末則錄得1宗成交，打破5個周末零成交悶局；中原分行經理郭麗娟表示，屋苑第4座低層實用面積517方呎兩房戶，最新以510萬元易手、實呎9865元；原業主於2021年2月以680萬元購入，持貨3年，帳面蝕170萬元或25%，連稅項和使費料實蝕約207萬元或30%離場。

另據美聯統計，過去兩日十大屋苑錄得8宗成交，較上周的11宗，按周回落27%，屬3個周末新低；零成交屋苑為康怡花園、海怡半島、麗港城、新都城和沙田第一城。

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