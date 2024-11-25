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晉海特色戶低市價5%易手

【明報專訊】10月《施政報告》出台後，加上本港銀行本月再減按息，二手氣氛轉好，惟平價盤逐漸被市場消化，個別屋苑交投開始減慢；其中將軍澳日出康城晉海，本月暫錄3宗成交，較上月同期9宗減少逾65%。有代理預期，除非業主願意擴大議價空間，否則短期買家仍持觀望態度。

明報記者 趙頌明

美聯高級分區營業經理林浩德表示，晉海ll期第3B座頂層單位，實用面積929方呎連719方呎天台，屬3房1套間隔、外望海景，原業主最初以1900萬元放盤，放盤約半年，近日獲外區換樓客洽詢，最終減價295萬元或15%，以1605萬元易手、實呎17,277元，低市價約5%。

3房連天台戶1605萬沽 料輸兩成

原業主2021年2月以約1895.2萬元購入，持貨逾3年，帳面虧蝕約290.2萬元或15%，連使費計料實蝕約380.2萬元或20%。

新港城兩房售462萬 11年升值26%

中原資深區域營業董事徐可志表示，馬鞍山新港城K座中層03室，實用面積338方呎兩房間隔，原業主開價480萬元，減價18萬元或3.75%後，以462萬元易手、實呎13,669元，新買家為上車客；原業主2013年以約368萬元買入，持貨11年，帳面獲利94萬元或約26%。 

市場再錄銀主盤低價成交，利嘉閣分行經理鄧啟林稱，元朗錦田PARK YOHO一期峻巒，第10B座高層A室，實用面積583方呎兩房間隔，近月淪為銀主盤，剛獲新買家以530萬元購入、實呎9091元，險守9000元大關；原業主2016年724.1萬元一手購入，物業於8年間，貶值194.1萬元或27%。

美聯首席助理聯席董事羅航星透露，大圍名城3期盛世第5座中層北翼C室，實用面積1042方呎4房1套間隔，新近以1762.8萬元易手、實呎16,917元。

原業主於2011年1148.1萬元一手購入，持貨約13年，帳面賺614.7萬元或54%。

泓景臺高層兩房715萬沽 呎售1.4萬

九龍區成交方面，美聯首席區域營業董事張曉盈表示，荔枝角西九四小龍之一泓景臺，新錄兩房戶型成交，為3期第5座高層G室，實用面積509方呎，以715萬元獲承接、實呎14,047元；原業主早於2006年以約272萬元購入，持貨18年，帳面賺約443萬元或1.6倍。

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