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買家逾2300萬連購兩伙Wetland 4房戶

【明報專訊】新盤市况平淡，綜合市場資訊，本月至今整體一手成交錄約860宗，但不乏大手客入市。新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay第2期，透過招標連售兩伙、吸金逾2353萬元，其中別墅R2的3樓A室特色戶，實用面積909方呎4房間隔另連平台，成交價1340.8萬元、實呎1.47萬元；別墅R1的2樓B室，實用面積773方呎4房戶，成交價1013萬元、實呎1.31萬元，市場消息指由同一組買家購入，成交期為180日。

天瀧4房5226萬沽 實呎3.78萬

遠展（0035）旗下沙田大埔公路沙田嶺段畢架．金峰，錄得本月第二宗成交，售出第1座6樓A室，實用面積1334方呎3房戶，連車位成交價2522.9萬元、實呎1.89萬元，買家可獲176萬餘元租金回贈，等同成交價7%。另億京大埔白石角海日灣II，售出第8座7樓C室，實用面積1062方呎3房戶，成交價1560.1萬元、實呎1.46萬元。

市區方面，恒地（0012）牽頭、已屆現樓的啟德跑道區天瀧，以招標售出第5座22樓B室，實用面積1382方呎4房間隔，成交價5226.34萬元、實呎3.78萬元；天瀧自上月中以現樓形式推售以來累沽43伙，套現近17億元。

另長實（1113）沙田九肚麗坪路現樓名日‧九肚山，加推1伙4房連天台特色戶，於周五招標；單位為第2座25樓C室，實用面積1228方呎4房雙套間隔、連天台743方呎，買家可自訂成交期。

柏傲莊III再增1宗取消交易 累計約475宗

綜合市場資訊，本月迄今主要新盤累錄約14宗撻訂或取消交易，其中新世界（0017）於2021年夏天公布，因建築質素出問題、現正重建的大圍站柏傲莊III，新增1宗取消交易，為第8A座8樓B室、實用面積697方呎3房戶，原於2021年6月以1383.6萬元售出。

成交紀錄冊顯示，買家已取消交易，屬美國9月中減息後，項目首宗取消交易。自2021年8月至今，項目累錄約475宗取消交易，佔已售單位總數約845伙的56%。

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