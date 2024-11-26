買家逾2300萬連購兩伙Wetland 4房戶

【明報專訊】新盤市况平淡，綜合市場資訊，本月至今整體一手成交錄約860宗，但不乏大手客入市。新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Bay第2期，透過招標連售兩伙、吸金逾2353萬元，其中別墅R2的3樓A室特色戶，實用面積909方呎4房間隔另連平台，成交價1340.8萬元、實呎1.47萬元；別墅R1的2樓B室，實用面積773方呎4房戶，成交價1013萬元、實呎1.31萬元，市場消息指由同一組買家購入，成交期為180日。