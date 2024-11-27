屯門43年樓274萬沽 3個月炒貴三成 實呎6828元 6年前做價曾高見428萬

明報記者 歐陽慧恩

資料顯示，屋苑同類401方呎兩房高層戶，2018年成交價曾高見428萬元，反映是次成交仍比高峰期低154.2萬元或36%。祥益地產高級分行經理黃文樂表示，好發大廈鄰近「龍牀盤」菁雋，新近成交位於中層E室，實用401方呎，兩房間隔。原業主今年8月、即港銀近年首次減息前僅以210萬元「低撈」入市，實呎僅5237元，做價重返該廈同類2013年首季水平，物業近日正式收樓後，隨即在市場上以295萬元放售，最終以273.8萬元易手，實呎6828元，即單位約3個月內帳面炒高63.8萬元或三成，由於300萬元以下物業只需付100元印花稅，料原業主扣除使費後仍賺約58萬元或28%。至於鄰近的半新盤菁雋，新近二手成交為9月易手的中層3室，實用164方呎開放式戶，以206.8萬元沽出，實呎12,610元，較好發大廈呎價高85%。

薈蕎一房半銀主盤432萬沽 5年貶值四成

此外，屢錄二手蝕讓的大圍半山薈蕎，位於低層C03室，實用399方呎，一房連儲物室間隔（俗稱「一房半」），新近以432萬元易手，實呎10,827元，為屋苑二手呎價首次跌穿1.1萬元。原業主2019年741.8萬元一手購入，其後淪為銀主盤，物業5年帳面貶值309.8萬元或42%。中原資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山薈晴1座低層A02室，實用面積227方呎，開放式間隔，以287萬元易手，實呎12,643元。買家為上車客，原業主2019年450萬元購入，帳面蝕讓約163萬元或36%，連使費料實蝕近四成。

好運中心兩房售470萬 5年實蝕24%

另外，有買家低撈沙田好運中心蝕讓貨。利嘉閣高級區域董事郭建民表示，好運中心榆林閣低層B室，實用390方呎，兩房間隔，望街景，以470萬元成交，實呎約12,051元。原業主2019年約585萬元買入，持貨約5年，帳面蝕115萬元或約20%，連使費料實蝕140萬元或24%。

元朗錦綉花園錄罕見一手業主沽貨勁賺個案。利嘉閣分行助理分區經理呂國雄稱，錦綉花園L段2街單號屋，實用面積約848方呎，另花園面積約928方呎，3房間隔，以798萬元易手，實呎9410元。原業主1978年約11.2萬元一手買入，持貨約46年帳面勁賺約786.8萬元或70倍。