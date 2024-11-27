moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

屯門43年樓274萬沽 3個月炒貴三成 實呎6828元 6年前做價曾高見428萬

【明報專訊】今年9月港銀近年首次減息前，樓市信心薄弱下，有投資者趁機低撈跌幅較深的新界西北細價樓，並於近日短炒勁賺，其中樓齡約43年、屯門單幢樓好發大廈，有兩房單位以近274萬元沽出，實呎6828元，短短3個月樓價炒高三成，升幅跑贏大市之餘，料為「撤辣」以來短炒獲利幅度最勁的二手成交。

明報記者 歐陽慧恩

資料顯示，屋苑同類401方呎兩房高層戶，2018年成交價曾高見428萬元，反映是次成交仍比高峰期低154.2萬元或36%。祥益地產高級分行經理黃文樂表示，好發大廈鄰近「龍牀盤」菁雋，新近成交位於中層E室，實用401方呎，兩房間隔。原業主今年8月、即港銀近年首次減息前僅以210萬元「低撈」入市，實呎僅5237元，做價重返該廈同類2013年首季水平，物業近日正式收樓後，隨即在市場上以295萬元放售，最終以273.8萬元易手，實呎6828元，即單位約3個月內帳面炒高63.8萬元或三成，由於300萬元以下物業只需付100元印花稅，料原業主扣除使費後仍賺約58萬元或28%。至於鄰近的半新盤菁雋，新近二手成交為9月易手的中層3室，實用164方呎開放式戶，以206.8萬元沽出，實呎12,610元，較好發大廈呎價高85%。

薈蕎一房半銀主盤432萬沽 5年貶值四成

此外，屢錄二手蝕讓的大圍半山薈蕎，位於低層C03室，實用399方呎，一房連儲物室間隔（俗稱「一房半」），新近以432萬元易手，實呎10,827元，為屋苑二手呎價首次跌穿1.1萬元。原業主2019年741.8萬元一手購入，其後淪為銀主盤，物業5年帳面貶值309.8萬元或42%。中原資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山薈晴1座低層A02室，實用面積227方呎，開放式間隔，以287萬元易手，實呎12,643元。買家為上車客，原業主2019年450萬元購入，帳面蝕讓約163萬元或36%，連使費料實蝕近四成。

好運中心兩房售470萬 5年實蝕24%

另外，有買家低撈沙田好運中心蝕讓貨。利嘉閣高級區域董事郭建民表示，好運中心榆林閣低層B室，實用390方呎，兩房間隔，望街景，以470萬元成交，實呎約12,051元。原業主2019年約585萬元買入，持貨約5年，帳面蝕115萬元或約20%，連使費料實蝕140萬元或24%。

元朗錦綉花園錄罕見一手業主沽貨勁賺個案。利嘉閣分行助理分區經理呂國雄稱，錦綉花園L段2街單號屋，實用面積約848方呎，另花園面積約928方呎，3房間隔，以798萬元易手，實呎9410元。原業主1978年約11.2萬元一手買入，持貨約46年帳面勁賺約786.8萬元或70倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款