峻源低層4房1900萬沽 3年實蝕57%

代理消息指出，上述成交為峻源1座極低層B室，實用1602方呎，4房雙套連雙工作間間隔，新近以1900萬元易手，實呎11,860元，呎價為屋苑新低。

原業主2021年3220萬元一手購入，單計帳面已蝕1320萬元或41%，加上原業主當時須付15%辣稅，連使費料實蝕1820萬元或57%。

同區帝琴灣亦錄蝕讓成交，單位為凱琴居12座中層B室，實用1326方呎，4房1套連工人套房間隔，新近以1180萬元連車位易手，實呎8899元。

帝琴灣4房1180萬沽 6年實蝕四成

原業主2018年1860萬元連車位購入，帳面蝕680萬元或37%，連使費料實蝕約780萬元或42%。

另外，盛滙商舖基金創辦人李根興表示，最新以5800萬元購入樓齡約47年的中半山舊山項道好利閣，一個低層單位連兩個車位作自住。據悉，單位實用2272方呎，實呎約25,528元。原業主1997年1820萬元購入，現帳面獲利3980萬元或近2.2倍。

李根興5800萬入市中半山好利閣

李根興指出，樓市已由2021年7月高位回落近三成，全面「撤辣」後，豪宅已有大量內地投資者承接，眼見踏入轉角市，故入市買樓自住。

他又稱，隨着香港銀行兩次減息、政府放寬按揭、遊客增加及多項香港盛事帶動經濟，舖市及樓市相信也已觸底，作為土生土長的香港人，長遠全家對香港樓市、舖市及經濟均有信心，並指「市差才多機會」。