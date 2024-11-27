moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

蛋撻王創辦人5838萬購觀塘工廈

【明報專訊】雖然本港食肆掀結業潮，但市場仍不時有食肆老闆巨額入市，其中蛋撻王創辦人莊任明及相關人士，繼2021年以6500萬元入市火炭工廈後，本月中再以5838萬元購入觀塘海裕工業中心，兩物業共涉逾1.2億元。

資料顯示，觀塘海濱道海裕工業中心9樓約1.2萬方呎樓面，本月中以5550萬元售出，呎價約4625元，買家以酥皮蛋撻王有限公司作登記，公司董事為蛋撻王創辦人莊任明及董事總經理莊裕坤等，同廈一個車位則以288萬元易手，買家為和輝發展有限公司，同由莊任明及莊裕坤等出任公司董事，即蛋撻王相關人士以共5838萬元入市。原業主為振基電子集團創辦人周振基或相關人士，1989年共斥640萬元購入，帳面獲利5198萬元或8倍多。周振基歷年來先後出任多個社區團體要職，包括東華三院董事局主席、香港潮州商會副會長等，並於2008年獲頒銀紫荊星章。

另外，星星地產持有的大角嘴雲之端，新近售出兩伙工作室。中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，雲之端10樓02室，面積約422方呎，成交價約246.2萬元，呎價約5834元。

資料顯示，項目面積相同的9樓02室，2022年以369.25萬元售出，即現時成交價較兩年前低約33%，項目現只餘4伙待售，當中11樓02室，面積約422方呎，折後價約248.5萬元，呎價約5889元，單位連每月9500元租約出售，即新買家回報約4.5厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款