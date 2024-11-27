蛋撻王創辦人5838萬購觀塘工廈

資料顯示，觀塘海濱道海裕工業中心9樓約1.2萬方呎樓面，本月中以5550萬元售出，呎價約4625元，買家以酥皮蛋撻王有限公司作登記，公司董事為蛋撻王創辦人莊任明及董事總經理莊裕坤等，同廈一個車位則以288萬元易手，買家為和輝發展有限公司，同由莊任明及莊裕坤等出任公司董事，即蛋撻王相關人士以共5838萬元入市。原業主為振基電子集團創辦人周振基或相關人士，1989年共斥640萬元購入，帳面獲利5198萬元或8倍多。周振基歷年來先後出任多個社區團體要職，包括東華三院董事局主席、香港潮州商會副會長等，並於2008年獲頒銀紫荊星章。

另外，星星地產持有的大角嘴雲之端，新近售出兩伙工作室。中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，雲之端10樓02室，面積約422方呎，成交價約246.2萬元，呎價約5834元。

資料顯示，項目面積相同的9樓02室，2022年以369.25萬元售出，即現時成交價較兩年前低約33%，項目現只餘4伙待售，當中11樓02室，面積約422方呎，折後價約248.5萬元，呎價約5889元，單位連每月9500元租約出售，即新買家回報約4.5厘。