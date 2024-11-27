moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

101 KINGS ROAD鄰近港鐵站擁地利

【明報專訊】下半年主力推售港島新盤的宏安地產（1243），繼8月開售鰂魚涌芬尼街FINNIE後，最新推出的炮台山101 KINGS ROAD，是區內5年來首個全新住宅盤，預計2026年1月落成，樓花期長約14個月。項目鄰近北角、天后等旺區，周邊亦有多座商廈，加上樓盤對面便是炮台山港鐵站，位置優越，該盤主打兩房單位，相信自住或投資皆相宜。

明報記者 江俊洋

攝影 楊柏賢、劉焌陶

101 KINGS ROAD前身為成報大廈及停車場，屬舊契項目，毋須向地政總署申請預售樓花同意書；地盤現時重建成1座住宅大廈，基座設商舖及停車場。

前身成報大廈 樓花期逾一年

全盤提供251伙，單位實用面積由204至1291方呎，當中兩房單位共132伙，佔比逾五成；其次為1房單位，提供60伙，佔比逾兩成；3房單位亦有44伙，另有15伙特色單位，並設有24個住宅車位。

提供251伙 逾五成屬兩房戶

住客會所KINGS CLUB設於項目2樓，面積約6000方呎，提供戶外游泳池、運動室、宴會廳、多功能娛樂室、兒童遊樂場等，滿足不同年齡層的住戶需求。

兩房示範單位洋溢日式禪味

項目提供4個示範單位，分別為一對有裝修及清水展示房；其中一對兩房戶示範單位，以28樓L室為藍本，實用面積434方呎，室內裝修設計洋溢日本和式風格，全屋大部分用上淺色木材，營造禪意及平靜和諧的環境，客廳放置3座位梳化，飯廳以卡位設計再配風琴吊燈，使用餐空間別具格調。

主人房放置雙人牀，旁邊衣櫃以木條子作飾面；為貫徹和式設計，設計師在走廊兩邊改用趟門，並選用日式和紙門開關，其中客房打造成棋藝室，設置榻榻米同升降地台，配合全屋設計主調。有別於時下新盤，單位設置梗廚，選用德國品牌Gaggenau爐具，以及法國De Dietrich雪櫃、洗衣乾衣機等電器。

另一連裝修示範單位，參考28樓Ｃ室搭建，實用面積568方呎，室內裝修以Hollywood Glam為概念，大廳以大理石地板、灰色亮面牆身佈置，襯上米白色家具。項目大部分單位的樓層高度約3.45米，即使屋內掛上吊燈亦綽綽有餘；客廳外連露台，料外望英皇道一帶景觀，上述單位屬3房間隔，主人房設轉角窗，與露台景觀一致。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

[睇樓手冊]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款