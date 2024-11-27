101 KINGS ROAD鄰近港鐵站擁地利

明報記者 江俊洋

攝影 楊柏賢、劉焌陶

101 KINGS ROAD前身為成報大廈及停車場，屬舊契項目，毋須向地政總署申請預售樓花同意書；地盤現時重建成1座住宅大廈，基座設商舖及停車場。

前身成報大廈 樓花期逾一年

全盤提供251伙，單位實用面積由204至1291方呎，當中兩房單位共132伙，佔比逾五成；其次為1房單位，提供60伙，佔比逾兩成；3房單位亦有44伙，另有15伙特色單位，並設有24個住宅車位。

提供251伙 逾五成屬兩房戶

住客會所KINGS CLUB設於項目2樓，面積約6000方呎，提供戶外游泳池、運動室、宴會廳、多功能娛樂室、兒童遊樂場等，滿足不同年齡層的住戶需求。

兩房示範單位洋溢日式禪味

項目提供4個示範單位，分別為一對有裝修及清水展示房；其中一對兩房戶示範單位，以28樓L室為藍本，實用面積434方呎，室內裝修設計洋溢日本和式風格，全屋大部分用上淺色木材，營造禪意及平靜和諧的環境，客廳放置3座位梳化，飯廳以卡位設計再配風琴吊燈，使用餐空間別具格調。

主人房放置雙人牀，旁邊衣櫃以木條子作飾面；為貫徹和式設計，設計師在走廊兩邊改用趟門，並選用日式和紙門開關，其中客房打造成棋藝室，設置榻榻米同升降地台，配合全屋設計主調。有別於時下新盤，單位設置梗廚，選用德國品牌Gaggenau爐具，以及法國De Dietrich雪櫃、洗衣乾衣機等電器。

另一連裝修示範單位，參考28樓Ｃ室搭建，實用面積568方呎，室內裝修以Hollywood Glam為概念，大廳以大理石地板、灰色亮面牆身佈置，襯上米白色家具。項目大部分單位的樓層高度約3.45米，即使屋內掛上吊燈亦綽綽有餘；客廳外連露台，料外望英皇道一帶景觀，上述單位屬3房間隔，主人房設轉角窗，與露台景觀一致。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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