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租金指數升轉跌 上月下調0.31%

【明報專訊】私宅樓價續跌、租金續升的現象，於上月逆轉。差估署最新數據顯示，上月私宅售價指數終止5個月連跌，並錄輕微反彈之際，租金指數卻在連升數個月後回軟，上月最新報194.9點，按月跌0.31%，各類單位租金指數均下挫；不過，今年首10個月，私宅租金指數仍累升4.78%，相對去年10月按年升5.12%。

今年一度連升6個月累升6%

據差估署數據，私宅租金指數今年3月至8月連升6個月、累升6%，當中8月指數為195.5點，至9月同樣維持195.5點，兩者均為今年按月最高紀錄，相信與暑假租務旺季有關，加上有不少內地學生、境外專才物色租盤，帶動租金上揚。至於最新公布的上月私宅租金指數194.9點，掉頭回落0.31%，亦較2019年8月200.1點高峰低約2.6%。

上月各類單位租金指數均錄跌幅，其中實用431方呎以下A類細單位，指數報214.9點，按月挫0.6%，屬跌幅最勁單位類別；實用431至752方呎B類單位，指數報194.3點，按月挫0.05%，則屬跌幅最細單位類別。

對私宅租金指數終止早前連升局面，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，年底向來屬住宅租賃淡季，租賃成交減少，導致租金微跌，惟今年租金指數仍有逾5%升幅，相信租賃市場續支持樓價。美聯首席分析師劉嘉輝則指出，現時租金與歷史高位接近、租金回報率續升，加上減息效應，料續吸引「租轉買」用家或投資客入市。

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