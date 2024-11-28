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深圳大族高雲峰8118萬購些利街舖

【明報專訊】近日市場先後錄得內地背景人士入市商舖物業，其中資本策略（0497）持有的中環些利街2至4號LL Tower商廈基座，其中UG至1樓全層，物業佔地約4934方呎，資料顯示，上月底以8118萬元售出，呎價即約16,453元，新買家以Golden Profit Corporation Limited作登記，公司董事為深圳大族激光董事長高雲峰。

4年前逾億購趙國雄Albany單位

事實上，大族集團或高雲峰，近年亦有涉足本港地產，包括與佳寧娜（0126）在深水埗一帶收購，而高雲峰個人則於2020年以1.035億元向長實（1113）執行董事趙國雄購入中半山The Albany中層C室，單位實用1948方呎，實呎53,131元，趙國雄持貨約3年，帳面獲利920萬元或近一成。

鄧成波家族放售葵涌酒店 市值3億

此外，戴德梁行資本市場部執行董事葉健均表示，鄧成波家族旗下葵涌嘉慶路12號旭逸雅捷酒店，現於市場放售，估值約3億元。項目去年市值約5億元，即最新估值較一年多前低約2億元或40%。物業現為一幢21層高酒店，面積逾50,468方呎，共提供170間客房，即每個房間市值約176萬元。

至於葵涌新式工廈項目iCITY自今年初入伙至今，已累錄逾100宗租賃，呎租約27元至31元，利嘉閣（工商舖）地產工商部高級營業董事朱亮恒表示，iCITY高層19室工作間，面積約422方呎，獲內地專才以年租約13.2萬元、月租即1.1萬元承租，呎租約26元，據悉業主以約419.9萬元購入，租金回報約3.1厘。

另市場有報道指都會大學以26.5億元購入原由內地富豪陳紅天持有的紅磡祥祺中心商廈銀主盤，以面積約27.9萬方呎計，呎價約9498元，並較陳紅天2016年購入價低約18.5億元或41%。本報昨向都會大學查詢，該校指對於市場傳聞，大學沒有回應，並稱香港都會大學近年各方面發展迅速，包括學生及教職員人數持續增加、開辦各類型新課程及成為本港首間應用科學大學等，大學一直積極地探索不同方式，為師生提供更多及更佳的學習和教研空間，包括行政人員培訓等課程。

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