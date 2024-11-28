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101 KINGS ROAD 3房2430萬沽 呎價逼3萬雙破頂

【明報專訊】本月一手成交量至今仍未破千宗大關，不過個別市區新盤做價卻破頂。宏安地產（1243）炮台山101 KINGS ROAD新錄25樓A室、實用838方呎成交，為項目首宗3房1套連儲物室成交，以2430.2萬元標售、呎價2.9萬元，兩者均創項目新高，買家享一車位認購權。宏安地產執行董事程德韻表示，上述同類單位全盤僅提供6伙，項目迄今累沽4伙3房戶，成交價由1333.3萬至2430.2萬元，呎價24,286至29,000元。

天璽．天單日連沽兩伙吸金逾億

啟德多個新盤亦錄成交，新地（0016）天璽．天再以招標售出兩伙，共吸金逾1.08億元，包括第3座Peak Tower的42樓A室，實用1993方呎4房雙套連私人升降機大堂，成交價7993.8萬元、實呎約4萬元；另第6座Apex Tower的32樓C室，實用907方呎4房戶，成交價2901.5萬元、實呎近3.2萬元。

啟德跑道區現樓項目、中海外（0688）維港·雙鑽，定於周日（12月1日）先到先得發售全新6伙，據成交紀錄冊顯示，項目日前單日沽出3伙1房單位，成交價由527.4萬至538.4萬元不等，呎價均逾1.7萬元，共套現近1600萬元。

另區內同系現樓的維港1號，亦以1530.7萬元售出第1A座36樓A室，實用643方呎、3房1套間隔，呎價2.38萬元。

鷹君（0041）旗下大埔白石角現樓朗濤，錄得第5座15及16樓A室特色戶成交，實用2353方呎4房間隔，設天台及平台等，連車位以7764.9萬元售出、呎價3.3萬元。成交紀錄冊顯示，買家有1080日特長成交期，享提前入住等優惠，若提前上會可獲最高7.75%回贈。全盤48伙、興勝創建（0896）旗下中環Hollywood Hill，最新沽出分別為19樓及23樓A室，同屬實用400方呎1房戶，成交價分別865萬元、955萬元，折合呎價約2.16萬、2.38萬元；項目自9月減息後累沽約40伙，料套現總額逾3億元。

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